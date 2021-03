OTTAWA, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) lancera le 8 mars prochain une sur les Directives de consommation d’alcool à faible risque, dans le cadre d’un projet visant à actualiser ces directives d’ici 2022.



La population canadienne a jusqu’au 18 avril 2021 pour participer à cette consultation sur le site Internet du CCDUS et donner son avis sur les directives actuelles. Cette première consultation viendra orienter les prochaines étapes du projet.

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque ont été rendues publiques par le CCDUS en 2011 pour aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation d’alcool. Le projet d’actualisation permettra d’aligner les directives sur les plus récents résultats de recherche portant sur les risques et les bienfaits associés à l’alcool.

Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS, a affirmé : « Nous voulons connaître le point de vue de nombreux Canadiens sur l’alcool et la consommation d’alcool au pays, et notamment du grand public et des professionnels de divers secteurs tels que la santé et les services sociaux, la recherche en santé, l’éducation et l’industrie.

« Les directives sont pour les Canadiens, d’où l’importance de leur donner l’occasion de s’exprimer. Plus nous en savons sur l’expérience des Canadiens, meilleur sera le projet d’actualisation. C’est pourquoi notre travail tiendra compte de leurs points de vue. »

Les coprésidents du projet, le Dr Peter Butt, professeur agrégé de médecine familiale universitaire, et Catherine Paradis, Ph.D., analyste principale, Recherche et politiques, CCDUS, ajoutent : « Grâce aux commentaires reçus pendant la consultation, nous en saurons plus sur l’expérience du grand public et de divers acteurs avec les directives actuelles et sur leurs attentes et besoins par rapport à la version actualisée. » Ils encouragent d’ailleurs tous ceux et celles qui ont une opinion sur l’alcool, la santé et le bien-être à participer à la consultation et à prendre la parole.

D’une durée de 21 mois, le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque est piloté par le CCDUS, avec le soutien financier de Santé Canada. Y participent des scientifiques spécialisés dans les effets de l’alcool sur la santé, l’élaboration de lignes directrices et le transfert des connaissances. Des représentants du fédéral, de gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations nationales auront aussi un rôle à jouer.

Un compte rendu des commentaires reçus pendant la première consultation publique sera mis en ligne cet été sur le site Internet du CCDUS.

Pour en savoir plus sur la consultation publique et sur le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque, vous pouvez consulter les ressources suivantes :

