MONTRÉAL, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX-V : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANCFORT : 0B51 ) a le plaisir d’annoncer les premiers résultats du programme de forage en cours au projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce programme de forage comprend un programme intercalaire ayant pour but de convertir les ressources minérales présumées actuelles en ressources de catégorie indiquée, ainsi qu’un programme hydrogéologique dont le but est de caractériser l’écoulement d’eau dans les dolomites encaissantes sur la propriété. Les sondages dont les résultats sont publiés aujourd’hui ciblent le gîte R190, situé dans la zone Ouest de la propriété, qui englobe des gîtes verticaux de type prismatique à plus haute teneur (voir la figure et le tableau 1) :



Le sondage R190-21-PP-001 a recoupé 27,50 mètres à des teneurs de 31,15 % Zn et 11,57 % Pb, près du centre du gîte prismatique R190. Ce sondage intercalaire a livré des résultats dépassant les attentes en termes de teneurs sur des épaisseurs conformes aux attentes.

près du centre du gîte prismatique R190. Ce sondage intercalaire a livré des résultats dépassant les attentes en termes de teneurs sur des épaisseurs conformes aux attentes. Le sondage R190-21-PP-002 a recoupé 25,8 mètres à des teneurs de 24,39 % Zn et 14,74 % Pb , aussi près du centre du gîte prismatique R190. Dans ce sondage, les teneurs étaient plus élevées que prévues et l’épaisseur était conforme aux attentes. Il s’agit d’un sondage visant à vérifier la teneur et servant également pour des essais hydrogéologiques.

, aussi près du centre du gîte prismatique R190. Dans ce sondage, les teneurs étaient plus élevées que prévues et l’épaisseur était conforme aux attentes. Il s’agit d’un sondage visant à vérifier la teneur et servant également pour des essais hydrogéologiques. Le sondage R190-21-PP-003 a recoupé 7,00 mètres à des teneurs de 6,33 % Zn et 1,50 % Pb ainsi que 8,80 mètres à des teneurs de 9,38 % Zn et 1,70 % Pb à l’extrémité nord-ouest du gîte R190. La teneur et l’épaisseur des deux intersections dans ce sondage intercalaire étaient supérieures aux attentes.

ainsi que à l’extrémité nord-ouest du gîte R190. La teneur et l’épaisseur des deux intersections dans ce sondage intercalaire étaient supérieures aux attentes. Le sondage R190-21-PP-004 a été foré en tant que sondage hydrogéologique, à 25 mètres à l’extérieur du corps minéralisé principal du gîte. Un mince intervalle imprévu de 0,5 mètre à des teneurs de 33,42 % Zn et 4,96 % Pb a été recoupé en forage; la Société croit qu’il existe un bon potentiel d’exploration au nord du gîte R190, où les trous de forage historiques sont rares.

Tableau 1 : Résultats d’analyse des composites de forage.

Sondage



Gîte



De À Longueur Épaisseur réelle Zn Pb Pb + Zn (m) (m) (m) (m) % % % R190-21-PP-001 R190 142,50 170,00 27,50 27,50 31,15 11,57 42,72 R190-21-PP-002 R190 124,30 132,60 8,30 8,30 1,94 5,49 7,43 R190-21-PP-002 R190 142,60 168,40 25,80 25,80 24,39 14,74 39,13 R190-21-PP-003 R190 145,40 152,40 7,00 7,00 6,33 1,50 7,82 R190-21-PP-003 R190 159,50 168,30 8,80 8,80 9,38 1,70 11,08 R190-21-PP-004 R190 175,80 176,3 0,50 0,50 33,42 4,96 38,38



Les sondages dont les résultats sont publiés aujourd’hui font partie d’un programme qui sera réalisé afin de répondre aux critères d’espacement pour le gîte R190 cités dans l’EEP de 2020 aux fins de la classification dans la catégorie des ressources minérales indiquées.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats publiés aujourd’hui puisqu’ils surpassent les teneurs prédites par le modèle de blocs actuel et figurent parmi les meilleurs résultats jamais publiés à Pine Point. La combinaison des épaisseurs importantes et des teneurs élevées, à faible profondeur, confirme la nature unique de la minéralisation prismatique de ce camp et nous rend encore plus déterminés à découvrir de nouveaux gîtes prismatiques au sein de notre vaste propriété. Nous avons hâte d’obtenir d’autres résultats de notre campagne de forage hivernale au cours des semaines à venir. »

Mise à jour à propos du programme de forage hydrogéologique et intercalaire

D’autres sondages hydrogéologiques et intercalaires combinés ont été forés aux gîtes prismatiques O556, P449 et X25 dans la Zone Ouest. Le programme hivernal comprendra un total de vingt sondages :

Dix sondages à des fins hydrogéologiques et intercalaires;

Deux sondages uniquement intercalaires; et

Huit sondages uniquement hydrogéologiques, qui seront forés à l’extérieur des couloirs minéralisés.



Les sondages hydrogéologiques seront munis d’un tubage blindé et perforé en PVC en prévision d’essais de pompage et d’un suivi de la circulation d’eau; ces travaux seront réalisés au premier semestre de cette année. Tous les sondages forés feront l’objet d’un suivi des écoulements d’eau. Fait encourageant à noter : aucun des sondages forés jusqu’à présent ne produit d’eau en surface.

Tableau 2 : Localisation des collets des sondages (NAD83 (CSRS) Zone 11).

Sondage Gîte Estant Nordant Élévation Azimut Pendage Profondeur (m) R190-21-PP-001 R190 602358,30 6734311,96 208,94 0 -90 174 R190-21-PP-002 R190 602315,48 6734308,43 208,93 0 -90 336 R190-21-PP-003 R190 602271,36 6734376,09 209,81 0 -90 177 R190-21-PP-004 R190 602267,03 6734345,52 209,09 0 -90 180

Personne qualifiée

M. Robin Adair, vice-président à l’exploration de Métaux Osisko inc., est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré dans les Territoires du Nord-Ouest.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses en laboratoire. Les échantillons de carottes de forage sont transportés de façon sécuritaire du secteur du projet Pine Point jusqu’à sa carothèque sur le site du projet Pine Point, dans les Territoires du Nord-Ouest, où ils sont décrits et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés de façon sécuritaire aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Yellowknife. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides, puis par ICP-AES et ICP-MS pour une détection d’un ensemble de plusieurs éléments à l’état d’ultratrace, avec une limite de détection supérieure de 1 % pour les métaux de base. Les échantillons titrant plus de 1 % zinc et plus de 1 % plomb ont été analysés par dissolution à quatre acides et ICP-AES, avec des limites de détection supérieures respectives de 30 % et de 20 %. Les échantillons ayant des teneurs en Zn > 30 % et/ou en Pb > 20 % ont été analysés par titrage conventionnel. Le programme de forage actuel se fait en respect de protocoles rigoureux contre la COVID-19, est en cours depuis le 15 janvier 2021 et se poursuit. D’autres résultats d’analyse restent à venir.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko inc. est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l’espace des métaux de base. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l’EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L’EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet 2020, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures et d’une route d’accès pavée, et compte une sous-station électrique et une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

Les ressources minérales actuelles mentionnées dans le présent communiqué sont conformes aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes, selon les lignes directrices du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature incertaine et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreint. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Les pourcentages d’équivalent en zinc ont été calculés en utilisant les prix des métaux, les taux de récupération des métaux anticipés, les teneurs des concentrés, les coûts de transport, les frais d’usinage et les pourcentages de métaux payables (pour plus de détails, voir les rapports techniques respectifs).

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Robert Wares, chef de la direction

Métaux Osisko inc.

Courriel : info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Tout énoncé impliquant des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements ou des résultats futurs ne sont pas des énoncés de faits historiques et constituent des renseignements prospectifs. Le présent communiqué peut contenir des renseignements prospectifs portant sur le projet Pine Point, incluant, sans s’y limiter, les résultats de l’EEP et le TRI, la VAN et les coûts, la production, le taux de production et la durée de vie estimés; l’expectative que le projet Pine Point sera une opération robuste et rentable à différentes conditions au niveau des prix et des hypothèses retenues; la haute qualité prévue des concentrés de Pine Point; l’impact potentiel du projet Pine Point aux Territoires du Nord-Ouest incluant, sans s’y limiter, la génération potentielle de revenus fiscaux et la création d’emplois; et le potentiel d’expansion des ressources minérales et de nouvelles découvertes sur le projet Pine Point. Les renseignements prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs et sont fondés sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la conjoncture favorable des marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt; la capacité d’amasser le financement supplémentaire requis à des conditions raisonnables pour assurer l’avancement du développement des projets et poursuivre les travaux d’exploration prévus; les futurs prix du zinc et du plomb; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations des ressources minérales; les coûts de production; le caractère favorable des conditions d’exploitation; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers; la disponibilité d’équipement; et les relations positives avec les groupes locaux. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs sont décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les évènements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65e7f2a4-5517-4ea2-9393-3920d275ac53