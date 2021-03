MONTRÉAL, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un placement privé d'unités sans l'intermédiaire d'un courtier pour un produit brut total de 5 000 000 $ (le « Placement »). Le Placement consistait en l'émission de 25 000 000 d'unités (les « Unités ») au prix de 0,20 $ par Unité, chaque Unité étant composée d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,265 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture du Placement.



Dans le cadre du Placement, la Société a versé des honoraires d'intermédiation en espèces correspondant à 8 % du produit brut et a émis des bons de souscription d'intermédiaires correspondant à 8 % des Unités vendues pour certaines souscriptions à des intermédiaires qui n'ont pas de lien de dépendance avec la Société. Chaque bon de souscription d’intermédiaire permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,265 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture.



Le produit du Placement sera utilisé principalement pour poursuivre la diversification d'Intema et pour les besoins en fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont sujets à une période de détention de quatre mois et un jour, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX mais reste sujet à l'approbation finale.



Un dirigeant de la Société a souscrit pour un total de 500 000 Unités, ce qui constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. La souscription est exemptée de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires, prévue respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des actions émises à l’initié ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas déterminées.



Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.



À propos d’Intema

Intema simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe depuis plus de 20 ans. En tant que chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et de services, notamment le marketing de contenu et le marketing prédictif par intelligence artificielle, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.