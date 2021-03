WINNIPEG, Manitoba, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC), premier organisme de conservation des milieux humides au pays, a nommé à son conseil d’administration six dirigeants influents. Chacun participera aux travaux de cet organisme dans la conservation des milieux humides et produira sur le territoire un impact retentissant dans la promotion de la durabilité, de la biodiversité et de la résilience climatique.



C. Ian Balfour, Colleen Dyck, John Eagle, Fawn Jackson, Rob Penner et Sara Penner ont été élus, pendant la réunion du conseil d’administration de CIC samedi dernier, pour le leadership exercé comme bénévoles.

« Nous sommes enchantés d’accueillir dans notre conseil d’administration ces personnes exceptionnelles. Chacune apporte son expérience personnelle et des connaissances pertinentes pour les grandes causes de la conservation et de la durabilité pour lesquelles milite CIC, a fait savoir David Blom, président du conseil de CIC. Elles entrent au service de CIC à une époque charnière, à l’heure où l’urgence d’apporter des solutions inspirées de la nature pour étayer l’économie et l’environnement n’a jamais été aussi grande. Nous avons l’assurance qu’elles apporteront leurs précieux points de vue alors que nous continuons de travailler en partenariat avec tous ceux et celles qui s’inquiètent du territoire. »

C. Ian Balfour est vice-président des pipelines traditionnels à la Pembina Pipeline Corporation. En poste à Calgary en Alberta, il est un ancien paralympien et un dirigeant de grande notoriété dans le secteur de l’énergie au Canada. Il nous apporte une vaste expérience des pratiques et des partenariats professionnels durables.

Colleen Dyck est une cheffe d’entreprise primée et une ambassadrice internationale de l’agriculture, de Niverville au Manitoba. Elle est la propriétaire et la dirigeante de GORP Clean Energy Bars & Mixes, établissement manufacturier situé sur la ferme céréalière familiale, Artel Farms. Dirigeante communautaire active, elle se passionne pour les programmes d’aide alimentaire d’urgence partout dans le monde.

John Eagle est comptable professionnel agréé de Saskatoon en Saskatchewan; il a occupé des postes de cadre supérieur auprès de sociétés biopharmaceutiques et de ressources cotées en Bourse, ainsi que dans des cabinets comptables. Il revient siéger au conseil d’administration de CIC; fervent de plein air, il est un chef de file dans sa communauté.

Fawn Jackson est une éminente porte-parole de l’industrie agricole canadienne et est une experte du commerce international et des systèmes d’agriculture durable. Elle a des liens étroits avec les gouvernements et se spécialise dans l’interface de l’agriculture et de la conservation. Directrice générale fondatrice de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, elle est actuellement directrice des Relations gouvernementales et internationales de l’Association canadienne des éleveurs de bovins. Elle réside à Chelsea au Québec.

Rob Penner est président et chef de la direction de Bison Transport, société de transport canadienne maintes fois primée. En poste à Winnipeg, il participe activement à la communauté du transport et est un ardent promoteur de l’efficience et de la durabilité dans cette industrie.

Sara Penner est vice-présidente de la gestion opérationnelle des services d’information de Canada Vie. Elle a travaillé en comptabilité et se passionne pour le plein air. Originaire de Winnipeg au Manitoba, elle est une bénévole communautaire active et philanthrope.

CIC est l’un des plus grands et plus anciens organismes de conservation au Canada. Fondé en 1938, CIC a conservé, d’un océan à l’autre, 2,4 millions d’hectares de milieux humides et d’habitat naturel lié. Ces habitats font rejaillir sur la société d’importants bienfaits environnementaux en maîtrisant les effets des inondations, en filtrant les polluants de l’eau, en emmagasinant le carbone et en assurant la subsistance de la faune.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter canards.ca.

