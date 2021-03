TORONTO, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt d’un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers portant sur la mise à jour de l’estimation des ressources minérales sur son projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société. Le rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 8 mars 2021 (avec une date d’effet au 30 novembre 2020) a été préparé pour Osisko par BBA inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko.



À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard de l’estimation de ressources minérales

Le lecteur est avisé que des ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. L’estimation de ressources minérales dont il est question dans ce communiqué peut être affectée de façon importante par des enjeux géologiques, environnementaux, liés aux permis, juridiques, liés aux titres, sociopolitiques, liés à la commercialisation ou d’autres enjeux pertinents. L’estimation de ressources minérales est classée conformément aux Normes de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les définitions pour les ressources minérales et les réserves minérales intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le lecteur est avisé qu’il ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources minérales présentées mèneront éventuellement à des réserves minérales qui pourraient être exploitées économiquement.

