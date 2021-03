Corporation Aurifère Opus One Inc.

MONTRÉAL, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, situés à des endroits accessibles par route, a le plaisir d'annoncer que le programme de forage progresse tel que prévu sur son projet d’or Noyell, situé à 25 km au sud de la ville de Matagami, en Abitibi, au Québec.



La zone cible est constituée par une partie très peu explorée du corridor de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron qui abrite la mine d'or Casa Berardi (producteur d'or actuel) et la mine d'or Vezza (ancien producteur). La propriété Noyell est située à 10 km à l'est de la mine d'or Vezza, dans le même environnement géologique.

À l'heure actuelle, les deux tiers de notre programme de forage prévu de 5 000 m sont complétés. La société est heureuse d'annoncer que la plupart des sondages ont recoupé les zones minéralisées attendues dans la première zone cible, ce qui représente la continuité du programme de forage de l'année dernière (Réf: NO-20-02: 7,96 g / t Au sur 3,7 m: Communiqué de presse 8 juillet 2020 OOR; TSX-V). Les forages actuels et à venir cibleront deux zones d'exploration différentes, basées sur la stratigraphie, la structure et la géophysique PP. Ces zones sont situées entre 1 et 3 km à l'est de la première et principale zone cible.

Nous sommes en attente des résultats d’analyse.

La Corporation Aurifère Opus One est également heureuse d'inviter tous les participants au PDAC 2021 à visiter son stand virtuel dans la section Investors Exchange, du 8 mars au 11 mars 2021. Les représentants de la société seront ravis de discuter avec vous, de vous fournir des mises à jour sur nos projets et de vous montrer des photos de carottes provenant du programme de forage en cours sur notre propriété Noyell.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour la Corporation Aurifère Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

