SAINT-HUBERT, Québec, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé des premières demandes de brevets pour ses visites 3D interactives UiMeet3D et ses principales fonctionnalités à venir.



La Société a retenu les services de Norton Rose Fulbright Canada à titre d'agent de brevets. L'agent de brevets a déposé une première demande de brevet liée à une fonctionnalité à venir d'UiMeet3D permettant une façon innovante d'afficher plusieurs avatars dans une visite virtuelle 3D dans certaines circonstances. L'agent de brevets et la Société ont identifié d'autres technologies potentiellement protégeables pour lesquelles déposer des demandes de brevets concernant des fonctionnalités relatives à de grands groupes d'avatars lors d'une visite 3D. Ces demandes de brevet additionnelles seront déposées en temps opportun.

« Comme nous sommes les premiers sur le marché à créer des solutions de visioconférence 3D dans le cadre de nos visites 3D, notre équipe d'ingénieurs doit résoudre rapidement de nombreux défis conceptuels et technologiques afin de faire progresser le produit davantage. Avec la grande quantité de retours positifs que nous obtenons autour de la plus récente version d'UiMeet3D, nous avons estimé qu'il était temps d'investir dans la protection de nos développements futurs et des idées entourant les améliorations à venir d'UiMeet3D. Nous avons au sein de l’entreprise des employés très créatifs et innovants qui cherchent à repousser leurs limites constamment. UiMeet3D tel qu'il est aujourd'hui n’est que la pointe de l'iceberg sur ce qui nous attend. En procédant à la protection de nos technologies autour d'UiMeet3D, nous pouvons être convaincus que nous protégerons notre propriété intellectuelle tout en restant entièrement concentrés sur l'exécution, l'innovation et la croissance de nos activités », a déclaré Alexandre Henry-Lebel, Chef des Technologies d’Urbanimmersive.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez urbanimmersive.com.

