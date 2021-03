T4264D

La technologie de balayage par micro-miroirs la plus compacte du marché de STMicroelectronics choisie

pour la caméra haute résolution Intel® RealSense™ LiDAR L515

Économe en énergie, cette caméra LiDAR haute résolution capable de capturer des millions de points de profondeur par seconde convient à un large éventail d’applications industrielles et informatiques.

Genève (Suisse), le 8 mars 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a développé avec Intel un miroir MEMS de dimensions réduites conçu pour balayer l’espace d’un environnement donné. Le système LiDAR développé par Intel sur la base de ce micro-miroir effectue des tâches de balayage haute résolution pour des applications industrielles telles que les bras robotisés pour des opérations de dévracage (bin picking), les mesures volumétriques, la logistique ou la numérisation 3D.

Intégré dans la caméra Intel RealSense LiDAR1 L515 , les dimensions réduites du micro-miroir de ST contribuent à la taille de la caméra LiDAR similaire à celle d’un disque de hockey (61 mm de diamètre x 26 mm de hauteur). Le micro-miroir assure un balayage laser continu sur l’ensemble du champ de vision. Associée à un capteur à photodiode personnalisé, la caméra RealSense LiDAR L515 génère une carte de profondeur en 3D de l’ensemble de la scène.

« Avec 30 images par seconde et un champ de vision de 70 sur 55 degrés, le micro-miroir de deuxième génération de ST place de nouveau la barre très haut pour les applications de balayage et de détection en 3D », a déclaré Benedetto Vigna, Président du groupe Produits analogiques, MEMS et Capteurs de STMicroelectronics. « Les relations tissées de longue date avec Intel pour la fourniture de micro-miroirs soulignent notre volonté permanente de tirer parti du leadership durable que nous avons établi dans le domaine des MEMS afin de répondre aux besoins techniques et d’approvisionnement les plus exigeants de nos clients. »

La caméra L515 utilise les capacités de balayage des MEMS de ST pour offrir une profondeur de champ haute résolution sans interpolation de pixels, la possibilité de contrôler le champ de vision, et fournit un flou proche de zéro pixel obtenu grâce à une durée d’exposition réduite (50 ns).

« La technologie Intel® RealSense™ est utilisée pour développer des produits et solutions destinés à la robotique, la logistique, la numérisation et autres applications de vision par ordinateur. Grâce aux micro-miroirs de ST, la caméra Intel RealSense LiDAR L515 offre une précision inégalée et constitue la caméra LiDAR haute résolution la plus compacte du marché, la rendant adaptée à une variété d’utilisations », a déclaré Sagi BenMoshe, Chief Incubation Officer, Corporate Vice President et Directeur Général du groupe Emerging Growth and Incubation d’Intel.

Cliquez ici pour de plus informations ou pour commander la caméra de profondeur Intel RealSense LiDAR L515.

À propos de la technologie Intel® RealSense™

Les technologies Intel RealSense transforment radicalement l’avenir en dotant différents produits de la capacité de voir, de comprendre et d’interagir avec leur environnement et d’en tirer des enseignements. Intel RealSense fournit un large éventail de solutions basées sur la vision, de la plus petite caméra LiDAR haute résolution du monde aux caméras de profondeur stéréo basse consommation et multi-plateformes, ainsi que des logiciels personnalisables. En étoffant continuellement sa gamme de solutions de bout en bout, Intel RealSense perfectionne les possibilités d’utilisation dans des domaines tels que la robotique, le balayage 3D, l’authentification faciale, la mesure et la logistique.

© Intel RealSense et le logo Intel RealSense sont des marques déposées d’Intel Corporation (NASDAQ : INTC) aux États-Unis et dans d’autres pays.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com





1 LiDAR = Light Detection And Ranging











Pièce jointe