美国佛罗里达州奥卡拉, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（纽交所代码：AIM）今天宣布已给第1期临床研究的首批健康受试者用药，以研究AIM的药物安普利近（Ampligen）作为一种潜在鼻内疗法的安全性。AIM的目标是开发安普利近，将其作为一种新冠病毒和其他呼吸道病毒性疾病的鼻内预防或早期治疗药物。



位于荷兰莱顿的独立机构人类药物研究中心（CHDR）正在进行一项名为“I期、随机、双盲、安慰剂对照研究，以评估对健康受试者鼻内安普利近（Poly I：Poly C 12 U）反复给药的安全性和活性”的临床研究。

目前，此项研究计划为四个安普利近治疗组分别招募八名健康受试者以及招募八名安慰剂受试者，总共为40名健康受试者。该试验旨在评估鼻内安普利近重复给药的安全性、耐受性和生物学活性。受试者将每隔一天接受鼻内给药，为期13天，每人共7剂。AIM将为该临床研究提供资金。

犹他州立大学抗病毒研究所先前的体外建模 表明 ，安普利近能够在临床可实现的鼻内安普利近剂量水平下将SARS-CoV-2传染性病毒生成量降低90％。

AIM首席执行官Thomas K. Equels表示：“我们非常感谢CHDR整个团队的巨大努力，帮助我们启动对安普利近作为潜在鼻内治疗药物的第1期研究。我们的目标是加快开发安普利近作为新冠病毒潜预防或治疗方面的进程。先前的体外建模结果极具前景，使用安普利近鼻内给药疗法来预防新冠病毒感染和传播的潜力让我们倍受鼓舞。随着这一重要试验的进展，我们期待提供更多的最新信息。”

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎）的方法。

警示声明

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