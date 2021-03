DALLAS, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach siebenjährigem Rechtsstreit hat TriMax über Wickfire gesiegt.



Am 26. Februar 2021 befand ein Berufungsgericht in höchster Instanz, dass Wickfire keine Beweise für seine Ansprüche gegen TriMax vorlegen konnte. Die Entscheidung wurde vor dem United States Court of Appeals for the Fifth Circuit unter der Fallnummer 17-3043040 getroffen. Im Urteil des Berufungsgerichts wurden alle Schadenersatzansprüche aufgehoben, die Wickfire zuvor zugesprochen worden waren.

In dem Verfahren, das ursprünglich vom Western District of Texas unter der Fallnummer14-CV-34 verhandelt wurde, ging es um Google AdWords Auctions, einer Online-Auktionsplattform, auf der Unternehmen wie TriMax und Wickfire um Werbeplätze konkurrieren. Wickfire machte unzählige Ansprüche gegen TriMax geltend, scheiterte aber letztlich in jedem einzelnen Fall:

Wickfire behauptete, TriMax habe absichtlich in die Verträge von Wickfire eingegriffen, absichtlich in das zukünftige Geschäft von Wickfire eingegriffen und zivilrechtliche Absprachen getroffen. Das Berufungsgericht war jedoch völlig anderer Meinung und stellte fest, dass „Wickfire keinerlei Beweise hierfür vorgebracht hat“. Es erklärte, dass jeder dieser Ansprüche „von Rechts wegen“ gescheitert sei.

Wickfire behauptete auch, TriMax habe gegen das Markenrecht im Sinne des Lanham Act verstoßen. Die Jury sprach Wickfire in dieser Angelegenheit jedoch keinen Schadenersatz zu. Darüber hinaus befand das Berufungsgericht, dass Wickfire nicht die „obsiegende Partei“ in dieser Angelegenheit sei, und wies damit Wickfires unzulässigen Versuch zurück, Anwaltsgebühren nach dem Markengesetz zu verlangen.

Schließlich erhob Wickfire Ansprüche gegen TriMax wegen Schädigung der geschäftlichen Reputation, Verunglimpfung des Geschäfts, Verleumdung, unlauteren Wettbewerbs und Unterschlagung. Wickfire hat diese Behauptungen jedoch vollumfänglich vor der Verhandlung zurückgezogen, so dass sie nicht die Berufungsebene erreicht haben.



TriMax legte erfolgreich Berufung ein, nachdem ein unteres Gericht Wickfire fälschlicherweise 2,3 Millionen US-Dollar zugesprochen hatte. Da Wickfire jedoch keinerlei Beweise zur Unterstützung seiner Behauptungen vorlegen konnte, hob das Berufungsgericht die richterliche Entscheidung und die Zuerkennung auf und wies das Gericht an, ein neues Urteil zu fällen. Aufgrund der Entscheidung des Berufungsgerichts sollte das neue Urteil Wickfire keinen Schadenersatz zusprechen.

In derselben Klage befand die Jury zuvor, dass Wickfire LLC und seine Miteigentümer, Chet Hall und Jon Brown, vorsätzlich in das Geschäft von TriMax Media eingegriffen haben. TriMax argumentierte, dass Wickfire mit folgenden Maßnahmen vorsätzlich in die Verträge von TriMax eingegriffen hat: (1) Zahlung von Kickbacks an Vertreter von Händlern, um im Gegenzug Exklusivitätsvereinbarungen zu erhalten; (2) Nachahmung von TriMax, indem Wickfire nicht autorisierte Anzeigen schaltete, die den Anzeigentext von TriMax plagiierten und andere identifizierende Elemente von TriMax enthielten; (3) wiederholtes Klicken auf TriMax-Anzeigen, um die Kosten für TriMax künstlich zu erhöhen (bekannt als „Klick-Betrug“); (4) Verwendung eines automatisierten Softwareprogramms zur Manipulation des Google-Auktionssystems (bekannt als „Bid-Jamming“).

TriMax legte der Jury Beweise dafür vor, dass Wickfire von über 200 Google-Konten gesperrt worden war, gegen die Geschäftsbedingungen für Händler verstoßen hatte und gefälschte User-Agents sowie Proxys verwendete, um seine Identität zu verschleiern. Die Jury sah es auch als bewiesen an, dass Google Wickfire als „Known Fraudsters“ (Bekannte Betrüger) bezeichnete und dass Wickfire den Domainnamen „GoogleClickFraud.com“ registrierte.

Weiterhin legte TriMax Beweise dafür vor, dass Wickfire Beweismittel vernichtet hatte. TriMax fand heraus, dass Wickfire während des Rechtsstreits alle Daten vom Laptop seines Chief Technology Officers Jon Brown gelöscht hat und diese Informationen dann weder TriMax noch dem Gericht gegenüber offenlegte. Nachdem TriMax die Datenvernichtung aufgedeckt hatte, behauptete Wickfire, sie sei notwendig gewesen, da der Laptop bei einem Hauseinbruch gestohlen worden war. Der Polizeibericht, den TriMax sich selbst beschaffte, nachdem Wickfire kein Exemplar vorlegen konnte, widersprach jedoch der Geschichte von Wickfire, da der angeblich gestohlene Laptop im Bericht nicht erwähnt wurde.

Während die Jury umfangreiches Beweismaterial über das Verhalten von Wickfire vorgelegt bekam, das die vorsätzliche Einmischung von Wickfire gegen TriMax unterstützte (was die Jury als gegeben ansah), wurden einige der deutlichsten Beweise ausgeschlossen. Zum Beispiel durfte die Jury Folgendes nicht sehen:

den Polizeibericht über den Einbruch;

Registrierungsunterlagen, die Wickfire als Eigentümer von „BitchesOfFacebook.com“ und „PokeBitches.com“ ausweisen;

eine E-Mail eines Vertreters eines Händlers, der, nachdem er sich geweigert hatte, die angeblichen Kickbacks anzunehmen, Wickfire als „Kriminelle“ bezeichnete;

Bildschirmabbildungen von Anzeigen, in denen Wickfire TriMax nachahmte;

eine E-Mail eines Händlers, der TriMax kündigte, nachdem er fälschlicherweise glaubte, dass TriMax der Urheber der nachahmenden Anzeigen war;

eine E-Mail eines Händlers, der sich darüber beschwert, dass Wickfire Markenrechte verletzt und Anzeigen von TriMax plagiiert;

ein ausführlicher technischer Bericht, der laut einem weltweit anerkannten Computerexperten schlüssig beweist, dass Wickfire umfangreichen Klick-Betrug zu Lasten von TriMax begangen hat;

ein Echtzeit-Video, in dem das Bid-Jamming gezeigt wurde, das TriMax widerfuhr;

eine Zusammenfassung von Hunderten von TriMax-Händlerverträgen, die durch Bid-Jamming beeinträchtigt wurden; und

E-Mails von anderen Mitbewerbern von Wickfire, die sich über die Gebotstaktiken von Wickfire beschwerten.

Obwohl die Jury feststellte, dass Wickfire, Chet Hall und Jon Brown eine vorsätzliche Einmischung in das Geschäft von TriMax begangen haben, wurde Wickfire nicht zu Schadenersatz verurteilt. Die Entscheidung des Berufungsgerichts revidierte jedoch nicht die Feststellung der Jury, dass Wickfire, Hall und Brown die vorsätzliche Einmischung überhaupt begangen haben.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts besteht aus einer 21-seitigen Stellungnahme, die von drei Amtsrichtern einstimmig beschlossen und von der Vorsitzenden Richterin Priscilla Owen des United States Court of Appeals for the Fifth Circuit verfasst wurde. TriMax wurde von den Anwälten Sidney K. Powell der Kanzlei Sidney Powell PC und Barry M. Golden der Kanzlei Egan Nelson LLP vertreten.

Frau Powell war zuvor als stellvertretende Staatsanwältin der Vereinigten Staaten tätig und ist Autorin des bahnbrechenden Buches „Licensed to Lie“, einem Exposé über unethisches Verhalten von Anwälten und unzulässige Unterschlagung von Beweisen. Frau Powell wurde in letzter Zeit bekannt durch die Vertretung von General Michael Flynn, die Einreichung von Wahlklagen Dritter und die Gründung eines Super-PAC, das sich für eine Reihe von Zielen einsetzt, darunter Redefreiheit, Verfassungsrechte und das Recht auf freie und faire Wahlen.

Herr Golden ist ein Prozessanwalt und Co-Vorsitzender der Egan Nelson’s Commercial Litigation Group. Während seiner 23-jährigen Karriere über vier Jahrzehnte hinweg hat Herr Golden regelmäßig hochrangige Rechtsstreitigkeiten bearbeitet, bei denen es häufig um die Existenz von Firmen ging.

Laura Woodruff, CEO von TriMax, sagte dazu: „Nach so vielen Jahren des Rechtsstreits ist TriMax vollständig entlastet worden. Wir sind von diesem Ergebnis begeistert, aber sicherlich nicht überrascht.Wir hoffen nur, dass dieses Urteil Wickfire davon abhält, weitere unbegründete Klagen gegen einen rechtmäßigen Wettbewerber zu erheben. Wir sind jedoch nach wie vor enttäuscht darüber, dass Google und die Netzwerke es Wickfire erlaubt haben, unser Geschäft absichtlich zu beeinträchtigen. Basierend auf der Feststellung der Jury, dass Wickfire in das Geschäft von TriMax eingegriffen hat – eine Feststellung, die nicht aufgehoben wurde –, hoffen wir nun dennoch, dass Taktiken wie Kickbacks, das Nachahmen von Mitbewerbern, Klick-Betrug und Bid-Jamming in der Online-Werbebranche nicht mehr toleriert werden.“

Über TriMax Media:

TriMax Media wurde 2003 gegründet und ist eine Agentur für digitales Marketing, die sich auf performancebasiertes Suchmaschinenmarketing spezialisiert hat. TriMax gehörte dem Google Advertiser Research Council an und war eines der ersten Unternehmen, das mit Google AdWords über eine Million Leads für seine Kunden generierte. Die Agentur konzentriert sich auf hocheffektive Suchmaschinenmarketing-Kampagnen und die Entwicklung erfolgreicher, langfristiger Beziehungen zu ihren Kunden.