国达拉斯, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经过7年诉讼，TriMax终于赢得与Wickfire的官司。



2021年2月26日，上诉法院颁布一项最高裁定，裁定Wickfire对TriMax的索赔申诉证据支撑不足。该判决由美国第五巡回上诉法院作出，案件编号为17-3043040。上诉法院的裁决撤销了先前判定应付给Wickfire的所有赔偿金额。

该诉讼最初在德克萨斯州西部地区提交，案件编号为14-CV-34，争议发生在Google AdWords拍卖会（在线拍卖平台），TriMax和Wickfire等公司均竞争该平台上的广告位。Wickfire对TriMax提出了不计其数的索赔，但Wickfire的每一项索赔无不以失败而告终：

Wickfire指控TriMax蓄意干扰Wickfire的合同，蓄意干扰Wickfire的预期业务并犯有民事共谋罪。然而，上诉法院完全不认同此项指控，认定“Wickfire没有相应的证据”，并称其所有索赔均“根据法律”而告失败。

Wickfire还指控TriMax违反了《兰纳姆法案》（Lanham Act）的商标法。但是，陪审团裁定不对Wickfire的此项主张提供损害赔偿。此外，上诉法院裁定Wickfire并非该主张的“胜诉方”，因此驳回了Wickfire根据商标法规要求赔偿律师费的不正当诉求。

最后，Wickfire对TriMax就其商业声誉受损、商业轻视、诽谤、不正当竞争和盗用损害提出索赔要求。但是，Wickfire在该审判前撤回了所有这些主张，因此，这些要求没有提交到上诉法院一级。



下院错误地判决Wickfire获得230万美元赔偿金后，TriMax成功提起上诉。由于Wickfire缺乏证据来支持其主张，因此上诉法院撤销了该判决，推翻了该裁决，并命令初审法院作出新的判决。根据上诉法院的判决，新判决判定不应向Wickfire作出任何赔偿。

在同一诉讼中，陪审团先前裁定Wickfire LLC及其共有人Chet Hall和Jon Brown蓄意干预TriMax Media的业务。TriMax辩称，Wickfire通过以下行为蓄意干扰TriMax的合同：（1）向商户代表支付回扣以换取独家协议；（2）通过投放剽窃了TriMax广告文案并包含TriMax其他识别信息的未经授权广告来冒充TriMax；（3）反复点击TriMax广告来人为增加TriMax的费用（称为“点击欺诈”）；（4）使用自动化软件程序操纵Google拍卖系统（称为“竞标干扰”）。

TriMax向陪审团提供了相关证据，证明Wickfire的200多个Google帐户被停用、违反商户条款，并雇用虚假用户掮客和代理来隐藏其身份。陪审团还听取了以下两项证据：Google将Wickfire视为“已知欺诈者”，以及Wickfire注册了域名“GoogleClickFraud.com”（“谷歌点击欺诈.com”）。

TriMax还提交了有关Wickfire销毁证据的证据。TriMax了解到，在诉讼期间，Wickfire删除了其首席技术官Jon Brown笔记本电脑中的所有数据，并在后来没有将此信息透露给TriMax或法院。在TriMax揭露出此项销毁事件后，Wickfire声称这很有必要，因为该笔记本电脑在家中被盗。但是，警方报告“TriMax在Wickfire无法制作副本后独立获得相关证据”与Wickfire的陈述相悖，因为没有提及涉嫌被盗的笔记本电脑。

陪审团听取了有关Wickfire行为的大量证据，其中包括Wickfire蓄意干预TriMax（陪审团认定此行为已发生）的行为，但一些最具压倒性的证据没有包括在内。例如，陪审团未获准查看以下内容：

有关该偷盗案的警方报告；

显示Wickfire作为“BitchesOfFacebook.com”和“PokeBitches.com”所有人的注册文件；

一位商户代表的电子邮件，该代表在拒绝接受相关回扣后，称Wickfire为“罪犯”；

冒充TriMax广告的Wickfire广告截图；

一位商户在错误地相信TriMax是假冒广告来源后而终止TriMax广告的电子邮件；

一位商户投诉Wickfire违反了商标条款并剽窃TriMax广告的电子邮件；

一篇冗长的技术报告，据一位世界著名计算机专家称，该报告可以最终证明Wickfire对TriMax进行了大量的点击欺诈；

一则显示出TriMax遭遇到竞标干扰的实时视频；

受到竞标干扰的数百个TriMax商户合同的汇总；以及

来自Wickfire其他竞争对手投诉Wickfire的竞标策略的电子邮件。

尽管陪审团裁定Wickfire、Chet Hall和Jon Brown蓄意干涉TriMax的业务，但未裁定Wickfire应支付损害赔偿。但是，上诉法院的裁决并不影响陪审团有关Wickfire、Hall和Brown实施蓄意干涉在先的裁定。

上诉法院的裁决由长达21页的意见构成，由三位巡回法官一致裁定，并由美国第五巡回上诉法院首席法官Priscilla Owen撰写。TriMax的代理方是Sidney Powell PC律师事务所Sidney K. Powell律师和Egan Nelson LLP律师事务所Barry M. Golden律师。

Powell女士曾任美国联邦助理检察官，是开创性著作《Licensed to Lie》（授权说谎）的作者，该书揭露出不道德律师行为和不正当藏匿证据的行为。Powell女士最近因代表Michael Flynn将军提交第三方选举诉讼以及发起旨在实现一系列目标的超级政治行动委员会（Super PAC）而闻名，包括言论自由、宪法权利以及自由和公正选举权。

Golden先生是Egan Nelson商业诉讼组诉讼人兼联席主席。在跨越40年的23年职业生涯中，Golden先生经常处理一些包括以公司存亡为赌注的高风险诉讼。

TriMax首席执行官Laura Woodruff表示：“经过这么多年的诉讼，TriMax获得完全的免罪。我们对此次结果感到非常兴奋，但肯定不感到惊讶。我们只希望这一裁决能够阻止Wickfire对正当竞争对手提出更多毫无根据的主张。但是，我们仍然对Google和Networks最初允许Wickfire蓄意干预我们的业务感到失望。根据陪审团的裁决，Wickfire干扰了TriMax的业务（该裁决没有被撤销），我们现在希望不能再容忍在线广告行业中的回扣、假冒竞争对手、点击欺诈和竞标干扰等行为。”

关于TriMax Media：

TriMax Media成立于2003年，是一家专门从事基于表现的搜索引擎数字营销代理商。TriMax曾在第一届Google广告客户研究委员会任职，并是利用Google AdWords为客户带来超过一百万潜在消费者的首批公司之一。我们致力于创造高效搜索营销活动并与客户建立成功的长期关系。