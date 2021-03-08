国达拉斯, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经过7年诉讼，TriMax终于赢得与Wickfire的官司。
2021年2月26日，上诉法院颁布一项最高裁定，裁定Wickfire对TriMax的索赔申诉证据支撑不足。该判决由美国第五巡回上诉法院作出，案件编号为17-3043040。上诉法院的裁决撤销了先前判定应付给Wickfire的所有赔偿金额。
该诉讼最初在德克萨斯州西部地区提交，案件编号为14-CV-34，争议发生在Google AdWords拍卖会（在线拍卖平台），TriMax和Wickfire等公司均竞争该平台上的广告位。Wickfire对TriMax提出了不计其数的索赔，但Wickfire的每一项索赔无不以失败而告终：
下院错误地判决Wickfire获得230万美元赔偿金后，TriMax成功提起上诉。由于Wickfire缺乏证据来支持其主张，因此上诉法院撤销了该判决，推翻了该裁决，并命令初审法院作出新的判决。根据上诉法院的判决，新判决判定不应向Wickfire作出任何赔偿。
在同一诉讼中，陪审团先前裁定Wickfire LLC及其共有人Chet Hall和Jon Brown蓄意干预TriMax Media的业务。TriMax辩称，Wickfire通过以下行为蓄意干扰TriMax的合同：（1）向商户代表支付回扣以换取独家协议；（2）通过投放剽窃了TriMax广告文案并包含TriMax其他识别信息的未经授权广告来冒充TriMax；（3）反复点击TriMax广告来人为增加TriMax的费用（称为“点击欺诈”）；（4）使用自动化软件程序操纵Google拍卖系统（称为“竞标干扰”）。
TriMax向陪审团提供了相关证据，证明Wickfire的200多个Google帐户被停用、违反商户条款，并雇用虚假用户掮客和代理来隐藏其身份。陪审团还听取了以下两项证据：Google将Wickfire视为“已知欺诈者”，以及Wickfire注册了域名“GoogleClickFraud.com”（“谷歌点击欺诈.com”）。
TriMax还提交了有关Wickfire销毁证据的证据。TriMax了解到，在诉讼期间，Wickfire删除了其首席技术官Jon Brown笔记本电脑中的所有数据，并在后来没有将此信息透露给TriMax或法院。在TriMax揭露出此项销毁事件后，Wickfire声称这很有必要，因为该笔记本电脑在家中被盗。但是，警方报告“TriMax在Wickfire无法制作副本后独立获得相关证据”与Wickfire的陈述相悖，因为没有提及涉嫌被盗的笔记本电脑。
陪审团听取了有关Wickfire行为的大量证据，其中包括Wickfire蓄意干预TriMax（陪审团认定此行为已发生）的行为，但一些最具压倒性的证据没有包括在内。例如，陪审团未获准查看以下内容：
尽管陪审团裁定Wickfire、Chet Hall和Jon Brown蓄意干涉TriMax的业务，但未裁定Wickfire应支付损害赔偿。但是，上诉法院的裁决并不影响陪审团有关Wickfire、Hall和Brown实施蓄意干涉在先的裁定。
上诉法院的裁决由长达21页的意见构成，由三位巡回法官一致裁定，并由美国第五巡回上诉法院首席法官Priscilla Owen撰写。TriMax的代理方是Sidney Powell PC律师事务所Sidney K. Powell律师和Egan Nelson LLP律师事务所Barry M. Golden律师。
TriMax首席执行官Laura Woodruff表示：“经过这么多年的诉讼，TriMax获得完全的免罪。我们对此次结果感到非常兴奋，但肯定不感到惊讶。我们只希望这一裁决能够阻止Wickfire对正当竞争对手提出更多毫无根据的主张。但是，我们仍然对Google和Networks最初允许Wickfire蓄意干预我们的业务感到失望。根据陪审团的裁决，Wickfire干扰了TriMax的业务（该裁决没有被撤销），我们现在希望不能再容忍在线广告行业中的回扣、假冒竞争对手、点击欺诈和竞标干扰等行为。”
关于TriMax Media：
TriMax Media成立于2003年，是一家专门从事基于表现的搜索引擎数字营销代理商。TriMax曾在第一届Google广告客户研究委员会任职，并是利用Google AdWords为客户带来超过一百万潜在消费者的首批公司之一。我们致力于创造高效搜索营销活动并与客户建立成功的长期关系。
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