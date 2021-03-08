達拉斯, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經過 7 年的訴訟，TriMax 針對 Wickfire 的訴訟獲勝訴。



2021 年 2 月 26 日，上訴法院頒佈了一項最高裁定，裁定 Wickfire 針對 TriMax 的索償缺乏任何證據支持。該裁決是由美國第五巡迴上訴法院作出，案件編號 17-3043040。上訴法院的裁決撤銷先前判給 Wickfire 的所有金錢損失。

該案件編號 14-CV-34 的訴訟最初是在德州西部地區提出，以 Google AdWords 拍賣為中心，該網上拍賣平台是 TriMax 及 Wickfire 等公司爭奪廣告位置的平台。Wickfire 向 TriMax 提出了無數索償，但是 Wickfire 在每一項都最終宣告失敗：

Wickfire 指控 TriMax 故意干擾 Wickfire 的合約，並故意干擾 Wickfire 的預期業務，以及干犯民事合謀。但上訴法院完全不同意，認定「Wickfire 沒有提供任何此類證據」，並宣告此等索償的每項均「根據法律而告失敗」。

Wickfire 還指控 TriMax 違反了《蘭哈姆法》(Lanham Act) 的商標法。但陪審團授予 Wickfire 不賠償任何損失。此外，上訴法院裁定 Wickfire 並非該索償的「勝訴方」，並以此拒絕 Wickfire 根據商標法規不當尋求律師費的企圖。

最終，Wickfire 提出索償，要求 TriMax 為其損害營商聲譽、營商誹謗、誣蔑、不正當競爭及盜用作賠償。但 Wickfire 在審判前撤回了所有索償，因此，這些索償甚至沒有達到上訴級別。



在下級法院作出判決後，TriMax 成功提出上訴，在該判決中，法院誤向 Wickfire 作出 230 萬美元賠償。由於 Wickfire 缺乏任何支持其索償的證據，因此上訴法院推翻該判決及該賠償裁定額，並命令初審法院作出新的判決。根據上訴法院的判決，新判決為不應向 Wickfire 給予任何賠償。

在同一訴訟中，陪審團先前裁定 Wickfire LLC 及其共同所有者 Chet Hall 和 Jon Brown 故意干預 TriMax Media 的業務。TriMax 辯稱 Wickfire 使用以下方法來故意干擾 TriMax 的合約：(1) 向商家代表支付回佣，以換取獨家協議；(2) 投放抄襲 TriMax 的廣告稿和包含其他 TriMax 識別資訊的未授權廣告來冒充 TriMax；(3) 重複點擊 TriMax 廣告，以人為方式增加 TriMax 的費用（稱為「點擊欺詐」）； 及 (4) 使用自動軟件程式來操控 Google 拍賣系統（稱為「出價騷擾」）。

TriMax 向陪審團提供證據，表明 Wickfire 已被暫停使用 200 多個 Google 帳戶，違反商戶條款，並僱用虛假的用戶和代理來隱藏其身份。陪審團還看到證據後表明 Google 將 Wickfire 稱為「已知欺詐者」，而 Wickfire 亦註冊了域名「GoogleClickFraud.com」。

TriMax 還提供有關 Wickfire 破壞證據的證據。TriMax 獲悉在訴訟期間，Wickfire 從其技術總監 Jon Brown 的手提電腦中清除所有數據，然後沒有將該資訊向 TriMax 或法院披露。當 TriMax 發現破壞事件時，Wickfire 聲稱這是必要，因為手提電腦在入屋盜竊時被盜。但警方的報告（TriMax 在 Wickfire 未能提交副本後獨立獲得的報告）它沒有提及涉嫌被盜的手提電腦，因此與 Wickfire 的故事自相矛盾。

陪審團聽取了有關 Wickfire 行為的大量證據，其中包括 Wickfire 故意干預 TriMax（陪審團認為已經發生），但一些最具破壞性的證據卻被排除。例如，陪審團不允許看：

入屋盜竊案的警方報告；

註冊文件顯示 Wickfire 是「BitchesOfFacebook.com」及「PokeBitches.com」的所有者；

一封來自商戶代表的電郵中顯示，在拒絕接受所謂的回佣後，稱 Wickfire 為「罪犯」；

Wickfire 的廣告截圖模仿 TriMax 的廣告；

商戶在誤認 TriMax 是假冒廣告的來源後，發出一封終止 TriMax 的電郵；

商戶發出的一封電郵，其中抱怨 Wickfire 違反商標條款並抄襲 TriMax 的廣告；

據世界著名的電腦專家說，一份冗長的技術報告最終證明 Wickfire 對 TriMax 進行廣泛的點擊欺詐。

展示 TriMax 遇到出價騷擾的實時影片；

數百份受到了出價騷擾的 TriMax 商戶合約摘要。

來自 Wickfire 其他競爭對手的電郵，是抱怨 Wickfire 的出價策略。

儘管陪審團裁定 Wickfire、Chet Hall 和 Jon Brown 故意干涉 TriMax 的業務，但未裁定對 Wickfire 的損害賠償。但上訴法院的裁決並未干擾陪審團的裁定，即裁定 Wickfire、Hall 和 Brown 首先故意干預。

上訴法院的裁決由長達 21 頁的意見組成，該意見由三名巡迴法官一致裁定，並由美國第五巡迴上訴法院首席法官 Priscilla Owen 撰寫。代表 TriMax 的是 Sidney Powell PC 律師事務所的 Sidney K. Powell 律師和 Egan Nelson LLP 律師事務所的 Barry M. Golden 律師。

Powell 女士曾任美國助理律師，並且是突破性的著作《Licensed to Lie》的作者，這本著作揭露了不道德的律師行為和不當藏匿證據的行為。Powell 女士最近因代表 Michael Flynn 將軍提交第三方選舉訴訟以及發起實現一系列目標的超級政治行動委員會 (Super PAC) 而聞名，包括言論自由、憲法權利以及自由公正的選舉權。

Mr. Golden 是 Egan Nelson 的商業訴訟小組訴訟人兼聯席主席。在他的23年職業生涯（跨越四個十年）中，Mr. Golden 定期處理高風險的訴訟，通常包括賭上公司存亡的事宜。

TriMax 的行政總裁 Laura Woodruff 表示：「經過多年的訴訟，TriMax已完全免除罪責了。我們對結果感到興奮而肯定不是驚訝。我們只希望這裁決能夠阻止 Wickfire 對合法競爭對手提出更多毫無根據的索償。但我們仍然對 Google 和 Networks 當初允許 Wickfire 故意干預我們的業務感到失望。但根據陪審團的發現，Wickfire 干擾了 TriMax 的業務（這一發現並沒有逆轉），我們現在希望網上廣告行業不再容忍回佣、假冒競爭對手、點擊欺詐及出價騷擾等戰術。」

關於 TriMax Media：

TriMax Media 成立於 2003 年，是一家數碼營銷代理商，專門從事根據表現的搜尋引擎營銷。TriMax 曾在第一屆 Google 廣告客戶研究委員會任職，並且是最早利用 Google AdWords 為客戶帶來超過一百萬個潛在客戶的公司之一。公司致力建立高效的搜尋營銷活動，並與客戶建立成功的長期關係。