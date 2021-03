Publication le 8 mars 2021, après la clôture de la bourse.

EVS annonce le départ de son directeur financier

Serge Van Herck, CEO d’EVS, reprendra temporairement les responsabilités de CFO avec l’aide d’un interim manager externe et ce, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur financier.

EVS a annoncé aujourd’hui le départ d’Yvan Absil, directeur financier. EVS et Yvan Absil* ont convenu de mettre fin à leur collaboration à compter d’aujourd’hui afin de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Yvan Absil assumera temporairement le rôle de conseiller de la société afin d’assurer une transition en douceur de ses responsabilités.

« Yvan est le directeur financier d’EVS depuis début 2016 », a déclaré Serge Van Herck, CEO. "Nous avons travaillé en étroite collaboration depuis mon arrivée en septembre 2019 et j'ai une profonde appréciation et une grande considération pour son expertise financière et sa contribution au renforcement de la santé financière d’EVS au cours des dernières années. Je tiens à le remercier tout particulièrement pour son grand dévouement et son engagement tout au long de ces années et je lui souhaite tout le succès possible pour l'avenir".

"Ce fut un immense privilège de servir la société EVS en tant que directeur financier au cours de ces cinq dernières années. Je suis incroyablement fier du leadership technologique que nous avons créé sur le marché et de ce que nos équipes ont accompli ensemble", a déclaré Yvan Absil. "EVS contribue à l'industrie des médias en direct d'une manière que très peu de sociétés ont pu faire. Nous construisons une forte culture d'innovation, d'agilité et d'engagement envers nos clients afin que ceux-ci puissent compter sur nos solutions à la pointe de la technologie afin de produire le contenu télévisuel le plus attractif de la manière la plus fiable".

EVS a mandaté un cabinet de recrutement et la recherche d'un nouveau directeur financier est en cours. Serge Van Herck, CEO d'EVS, reprendra temporairement les activités dont Yvan Absil avait la responsabilité. Il sera assisté dans cette tâche par un interim manager externe qui sera disponible immédiatement pour remplir le rôle de directeur financier ad-interim.

*Représentant une SRL

