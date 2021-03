Alstom rachète l’entreprise de services néerlandaise Shunter et renforce ainsi son expertise en matière de maintenance

Une expertise consolidée dans le domaine des services et une présence accrue d’Alstom au Benelux

8 mars 2021 - Alstom signe un accord d’achat pour l’acquisition de Shunter, une entreprise de services leader dans le domaine de la maintenance de matériel roulant de transport de fret et de passagers aux Pays-Bas.

Basé à Rotterdam, Shunter emploie environ 110 personnes qualifiées dans trois ateliers de maintenance et trois lieux de service. Le groupe offre à ses clients une large panoplie de services dans le domaine de la gestion et de la maintenance du matériel roulant pour le transport de marchandises et de passagers et des solutions de signalisation embarquée. Ces services sont assurés dans ses ateliers et sur place. Chaque année, le groupe effectue des opérations de maintenance, de révision et de réparation sur plus de 1 000 véhicules ferroviaires. En 2020, le chiffre d’affaires annuel de Shunter était d’environ 20 millions d’euros.

.

Cette transaction renforcera la présence d’Alstom sur le marché de la maintenance au Benelux, en réunissant les capacités, les solutions et les produits des deux groupes au bénéfice des opérateurs ferroviaires. Elle renforcera également l’offre mondiale de services de maintenance d’Alstom avec une présence physique dans le port de Rotterdam.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer Shunter, dont l’expertise est très largement reconnue par les opérateurs », a déclaré Bernard Belvaux, directeur général Benelux d’Alstom. « L’expertise de maintenance de Shunter est très aboutie. Elle complètera les connaissances et la base installée d’Alstom en matière de produits et de solutions et nous permettra de devenir un partenaire de maintenance encore plus solide pour nos clients, en augmentant la disponibilité et en réduisant le coût total de possession de leurs flottes. »

« La collaboration de Shunter et d’Alstom n’est pas nouvelle : nous faisons équipe depuis plus de 14 ans. L’intégration de Shunter au sein d’un groupe international nous ouvrira de nouvelles possibilités et nous donnera accès à de nouveaux marchés. Je suis très heureux de rejoindre Alstom et suis convaincu qu'avec notre expertise combinée, nous pouvons faciliter encore plus la vie de nos clients.» a quant à lui déclaré Jos Toes, directeur général de Shunter.

La transaction sera finalisée une fois que les conditions convenues entre les parties seront remplies. Elle devrait avoir lieu d'ici le deuxième trimestre 2021.

Alstom opère au Benelux par le biais de deux centres de compétences mondiaux spécialisés dans la signalisation et l’électronique de puissance, deux sites de fabrication – l’un spécialisé dans le matériel roulant et l’autre dans les composants – et plusieurs bureaux de projets dédiés à la signalisation. Les activités de service sont dispensées à travers un important réseau de sites pour garantir la proximité avec les clients.

À propos d’Alstom Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Avec le rachat de Bombardier Transport par Alstom le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe s’élèvera à 15,7 milliards € pour la période de 12 mois qui s’achèvera le 31 mars 2021*. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et compte 75.000 collaborateurs. www.alstom.com

* proforma non vérifié.



