Boulogne-Billancourt, 08 mars 2021



Maiia, acteur majeur de la e-santé -déjà référencé par le Ministère de la Santé pour déployer sa solution de prise de rendez-vous en ligne dans les centres de vaccination- propose d'accompagner les pharmacies à la vaccination anti-Covid19 grâce à sa solution d’agenda et prise de RDV en ligne.

En effet, le décret du 5 mars vient d’autoriser les Pharmaciens en officine et les Infirmiers à vacciner contre la Covid-19 pour accélérer la campagne de vaccination. Ce nouveau dispositif renforce ceux mis en place dans les centres de vaccination et chez les médecins conformément aux objectifs fixés par le gouvernement de vacciner le plus grand nombre. Les pharmaciens sont dès lors habilités à effectuer les injections avec le vaccin AstraZeneca.

Déjà utilisée par près de 1 800 pharmacies en France, Maiia est une solution 100% web d’agenda, prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation. Simple et facile à prendre en main, Maiia dispose par ailleurs du réseau de pharmacies le plus important en France.

Depuis https://www.maiia.com/vaccins-pres-de-chez-moi , les Français concernés par le calendrier vaccinal pourront prendre RDV auprès d’une pharmacie équipée de Maiia -en plus des centres de vaccination- pour se faire vacciner près de chez eux.

Le rôle central du pharmacien dans le parcours de soins et ce nouveau dispositif s’imposent naturellement dans la campagne de vaccination puisque les officines réalisent déjà 1/3 des vaccinations pour la grippe chaque année. Implantées au cœur des territoires, les officines forment un maillage fin, capable d’offrir aux Français la proximité et l’accompagnement dont ils ont besoin. Maiia accompagne les pharmaciens depuis l’été 2020 et met en œuvre les outils qui lui permettent d’organiser toutes ses missions inscrites dans le plan « Ma santé 2022 ».

Maiia en chiffres

1 800 officines en France sont équipées avec une solution Maiia Téléconsultation, Agenda ou Télésoin

50 groupements de pharmacies partenaires représentant plus de 19 500 officines

À propos de Maiia

Maiia, évolution de Docavenue, est la suite de solutions du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat notamment avec l’acquisition de RDV médicaux en 2019. Elle s’appuie sur l’expertise pionnière de Cegedim en matière de digitalisation du cabinet médical. Inscrite dans le parcours de soins coordonné, son offre de téléconsultation intègre toutes les étapes d’une téléconsultation simple à mettre en œuvre et sûre.

À propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

