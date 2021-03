TORONTO, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada s.r.l/S.E.N.C.R.L./LLP, cabinet de services professionnels de premier plan au Canada, a annoncé son partenariat stratégique avec Ceridian. En effet, BDO mettra en œuvre la plateforme de gestion du capital humain (GCH)qui est le chef de file du marché de Ceridian, Dayforce, auprès de ses clients à l’échelle du Canada, par l’entremise de Lixar, propulsée par BDO Canada, une entreprise technologique qui compte 500 personnes.



Ceridian comprend une gamme complète de fonctions de GCH qui aident les leaders en RH et les dirigeants d’entreprises à prendre des décisions éclairées qui créent une réelle valeur. Digne de confiance aux yeux de plus de 4 900 clients à l’échelle mondiale, la plateforme moderne Dayforce simplifie les processus opérationnels et de RH complexes en combinant les ressources humaines, la paie, les avantages sociaux, la gestion du personnel et la gestion des talents. Le système unique de la plateforme Dayforce qui combine tous les aspects de la GCH apporte davantage d’informations et permet des analyses prédictives.

« Le besoin pour les organisations du Canada de transformer numériquement leurs activités et de stimuler la mobilisation et la productivité de la main-d’œuvre n’a jamais été aussi urgent », a déclaré le chef national de l’entreprise technologique Lixar (propulsée par BDO Canada), Matthew Kenny. « Notre partenariat avec Ceridian accroît notre capacité d’aider les organisations à optimiser leurs processus de RH, à améliorer l’expérience de leurs employés et à tirer parti de la bonne plateforme de GCH pour favoriser leur évolution. »

La collaboration de Ceridian avec BDO s’inscrit dans le cadre du réseau de partenaires de Ceridian, qui permet aux entreprises d’accéder à des services holistiques pour moderniser leurs processus de GCH. Les partenaires de l’intégrateur de systèmes combinent leur expertise relative à Ceridian à des services de consultation approfondis pour fournir des conseils d’expert à l’égard du développement organisationnel et fonctionnel et de l’élaboration des processus tant au sein du secteur et des régions qu’à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de voir BDO se joindre à Ceridian afin d’offrir une expérience de GCH moderne qui façonnera le milieu de travail fluide et rapide de demain. Les produits et services primés Dayforce, jumelés à l’expertise technologique de BDO, sauront répondre aux besoins des entreprises d’aujourd’hui axées sur l’avenir », a dit Raja Nucho, premier vice-président, Partenariats et alliances, chez Ceridian. « Nous pouvons maintenant mettre en commun nos capacités pour offrir aux clients actuels et éventuels une valeur accrue sur le plan de la transformation des RH tout en créant des expériences favorables pour leurs employés. »

À propos de BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du secteur acquise en 100 ans d’expérience auprès des collectivités locales. Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l’échelle mondiale. Comptant plus de 90 000 employés dans plus de 1 600 bureaux et plus de 160 pays, le réseau de BDO génère des revenus mondiaux de 10,3 milliards de dollars américains.

L’entreprise technologique Lixar, propulsée par BDO Canada est un fournisseur de solutions en matière de données et de technologies qui procure aux entreprises de taille moyenne des outils de données et d’IA, des applications commerciales et la réponse aux besoins de leurs milieux de travail modernes grâce à des capacités d’ingénierie informatique et infonuagique de pointe. Le leadership de Lixar sur le marché a récemment été reconnu; en effet, l’entreprise s’est vue décerner le 2019 AI Innovation Microsoft Impact Award ainsi que le 2020 Microsoft Data Platform Modernization Award, en plus d’adhérer au 2020/2021 Inner Circle for Microsoft Business Applications.