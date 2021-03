Eurobio Scientific complète sa gamme de test PCR

pour permettre l’identification des variants du SARS-CoV-2

Test PCR propriétaire disponible immédiatement

Un des premiers tests permettant d’identifier la présence de variants présentant un risque d’échappement immunitaire

Paris, le 9 mars 2021 – 7h30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce le lancement d’un nouveau test propriétaire, EurobioPlex SARS-CoV-2 Variants, Detection & Typing (EBX-044), test de PCR* multiplexe en temps réel pour la détection et le typage de différents variants du coronavirus SARS-CoV-2.

EBX-044 est un kit développé et fabriqué en France par Eurobio Scientific, permettant la détection et le criblage en deux puits de PCR, des quatre variants actuellement prédominants : britannique, sud-africain, brésilien et nippo-brésilien. Il identifie un certain nombre de mutations dont la mutation E484K, présente sur les variants sud-africain et brésiliens et qui serait impliquée dans l’échappement du virus au système immunitaire. De plus, il permet de distinguer le variant sud-africain porteur de la mutation A80D des variants brésiliens. Ce test s’intègre avec les autres tests de la gamme EurobioPlex sur les équipements ouverts et présents sur les grands plateaux techniques hospitaliers et privés.

Dans l’attente du marquage CE qui devrait intervenir d’ici quelques jours, EBX-044 figure d’ores et déjà sur la liste des tests RUO (Research Use Only) commercialisés dans le cadre de l’urgence liée à la pandémie.

En parallèle, Eurobio Scientific poursuit l’enregistrement auprès des autorités de santé du test AllPlex SARS-CoV-2 Variant 1 Assay de son partenaire Seegene (Corée du Sud). Ce test, également développé pour la détection des variants de SARS-CoV-2, est prévu pour être utilisé spécifiquement sur les plateformes automatisées et dédiées de Seegene.

Avec ces tests adaptés aux nouveaux variants, Eurobio Scientific continue à fournir en temps réel les outils nécessaires pour gérer la pandémie actuelle et son évolution. Avec l’arrivée des vaccins, et les nouveaux risques présentés par la mutation E484K, EBX-044 est l’un des premiers tests permettant de suivre au plus près la diffusion des variants qui pourraient échapper au système immunitaire. Il donne ainsi aux responsables de santé l’indicateur nécessaire pour adapter en temps réel la stratégie de sortie de la pandémie.

* Le « Polymerase Chain Reaction » (PCR) est une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences d'ADN spécifiques présentes dans un produit.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2020 : 14 avril 2021, après bourse

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 165 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

Pièce jointe