CGG Etend son Etude Multi-Clients Multi-Azimut dans la Zone Nord du Viking Graben



Paris, France – le 9 mars 2021

CGG annonce ce jour la deuxième phase de son étude multi-clients 3D située dans le nord de la Mer du Nord destinée à enrichir le programme ‘Northern Viking Graben’ (NVG) existant avec l’apport d’un deuxième azimut et à étendre la couverture de CGG dans cette zone du UKCS. Cette étude dont la première phase s’est déroulée en 2020 est préfinancée par nos clients.

La deuxième phase est prévue de démarrer début mai et de se poursuivre tout au long de la saison d’été de la Mer du Nord. Elle permettra d’enregistrer environ 8 000 km2 de données supplémentaires dans la direction est-ouest. Comme pour la première phase, la technologie multi-composante sera mise en œuvre pour l'acquisition. Grâce aux dernières technologies avancées de modèle de vitesse et d'imagerie de CGG, les nouvelles données seront traitées avec les données nord-sud existantes pour obtenir ainsi un volume dans les deux directions d’acquisition.

Comme l'ont déjà confirmé les résultats préliminaires de la première phase d'acquisition en 2020, l'apport de ce deuxième azimut permettra au traitement de pointe de CGG de cibler et d'améliorer l'imagerie des différents types de failles multidirectionnelles présentes dans cette région et d’obtenir une meilleure résolution pour résoudre la stratigraphie complexe et marginale des réservoirs.

Les premières images de la deuxième phase d'acquisition devraient être disponibles d'ici la fin de l’année 2021 et les images finales au cours du second semestre de 2022.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Avec cette deuxième phase de notre programme pluriannuel, CGG poursuit sa stratégie centrée sur l’extension de sa couverture géographique dans les régions pétrolières matures et prolifiques et sur la recherche d’une résolution toujours meilleure de ses données afin de renforcer la valeur de sa bibliothèque de données. CGG s'appuie sur ses connaissances approfondies dans cette zone nord du Viking Graben pour étendre la couverture actuelle de 44 000 km2. Les premiers résultats de la première phase d'acquisition de 2020 montrent que, grâce à l'imagerie de très grande qualité de CGG, les nouvelles données permettront à nos clients de réduire encore plus les risques associés au développement des champs existants et de révéler le potentiel de champs non encore opérés. »

