AS LHV Group

March 09, 2021

March 09, 2021 01:45 ET

Finantsinspektsioon on hinnanud LHV Panga rahvusvaheliste finantsvahendajate ärisuuna klientide teenindamisega seonduvaid hoolsusmeetmeid. Järelevalve leidis, et pangal tuleb teatud süsteeme tõhustada.

LHV Pank on protsesside parendamiseks juba erinevaid samme astunud: muu hulgas on LHV täiendanud sise-eeskirju ja protseduurireegleid, suurendanud vastavuskontrolliga tegelevate inimeste hulka ning täiendanud Rahapesu andmebüroole teatiste esitamise protseduure. Lisaks täiustab LHV monitooringusüsteeme ning parandab andmete kogumist ja haldamist.

"Finantsvahendajatele pangateenuste pakkumine on kiiresti arenev ärisuund, mis vajab pidevat tähelepanu. Meie jaoks on oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid nõudeid ja ka järelevalve ootusi. Finantsinspektsiooni tagasiside on meile oluliseks sisendiks ning koostöös saame finantsvahendajate valdkonna protsesse ja protseduure veelgi tõhusamaks muuta," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

