COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 mars 2021 (8h00)

ADLPartner prend une participation dans la start-up Grand-Mercredi



Le Groupe ADLPartner annonce son entrée au capital de Grand-Mercredi, spécialiste media, data et conseil sur la cible senior, dont le rapprochement stratégique avec la marque ADLPerformance doit lui permettre de devenir le premier acteur français capable d’apporter des solutions concrètes aux entreprises et institutions sur tous les enjeux de la transition démographique.

« Nous sommes convaincus que l'approche moderne et innovante des équipes de Grand-Mercredi pour parler à la cible senior, couplée à notre savoir-faire en data marketing cross-canal, va nous permettre de créer un acteur majeur capable d’accompagner tout le tissu économique et social sur ses enjeux seniors. Notre rapprochement avec Grand-Mercredi illustre notre souhait de développer des approches marketing de plus en plus affinitaires sur des cibles spécifiques, comme par exemple les plus de 50 ans, pour créer davantage de ‘’customer engagement’’ » déclare Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe ADLPartner.

Créée en 2015, Grand-Mercredi est la première agence media et marketing en France à se positionner sur le marché des seniors. Avec aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs passionnés et la confiance d’une centaine de partenaires fidèles, la start-up s'organise autour de deux activités principales :

- le pôle média & data, notamment autour de la marque éponyme Grand-Mercredi qui accompagne aujourd’hui 5 millions de seniors dans leur rôle de grand-parent, Projection le premier média dédié à la préparation à la retraite, et très bientôt 50+, une plateforme bien-être & santé dédiée à cette génération.

- le cabinet de conseil intégré, Âgile, qui s’appuie entre autres sur la data propriétaire pour accompagner les entreprises dans l’ensemble de leurs enjeux sur la cible senior. En écho à la crise sanitaire, le cabinet lancera prochainement une nouvelle offre de formation et d’accompagnement entièrement dédiée aux acteurs des résidences senior et des EHPAD.

Le partenariat stratégique entre Grand-Mercredi et ADLPerformance doit permettre de créer des synergies industrielles autour de trois axes :

La croissance des audiences média en capitalisant sur les leviers de génération de trafic et les bases de plus de 35 millions de Français d’ADLPerformance. L'élargissement des solutions “data” proposées par Grand-Mercredi à ses partenaires La création de nouveaux services BtoC et BtoB à destination des seniors, notamment en matière de santé et de bien-être.

La cible senior est extrêmement diverse par les âges, les usages, les intérêts. L’Intelligence Senior déclinée dans les deux activités principales de Grand-Mercredi, couplée aux expertises en data marketing d’ADLPerformance, devrait permettre à la start-up de devenir le partenaire incontournable des stratégies marketing seniors.

Grand-Mercredi sera consolidée dans les comptes 2021 du Groupe ADLPartner par mise en équivalence. La prise de participation de 38% dans Grand Mercredi, qui a vocation à devenir majoritaire dans quelques années, est autofinancée par le Groupe ADLPartner.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner dont la marque commerciale est ADLPerformance, conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 500 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

