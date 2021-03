Communiqué – 9 mars 2021 – 8h00

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET RIBER





Un nouveau site Internet qui reflète l’image, l’expertise et l’étendue de l’offre du leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs

Tout en conservant son identité visuelle, RIBER fait évoluer son site internet www.riber.com avec une architecture améliorée qui place l’expertise de la société, ses produits et ses services au cœur du sujet. Le contenu et l’ergonomie ont été intégralement repensés pour une meilleure lisibilité. A travers ce site, RIBER propose une nouvelle expérience qui invite le visiteur à une immersion dans le monde de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE) et des équipements de haute technologie.



Entièrement libellé en anglais, le site est orienté commercial à destination d’une clientèle internationale composée des plus grands laboratoires universitaires et centres de recherche ainsi que les principaux industriels de l’électronique. Plus interactif, le site met à disposition aussi facilement que possible des ressources complémentaires d’ordre techniques.

Créé pour une meilleure expérience utilisateurs, le site comprend ainsi de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter la navigation et trouver le système ou le composant dont le client a besoin. Ces nouvelles fonctionnalités incluent notamment une navigation intuitive qui permet d’accéder en quelques clics à l’essentiel de l’information et des filtres produits qui permettent aux utilisateurs de sélectionner, à travers le portefeuille de produits RIBER, les attributs de performance recherchés.

Avec son design adaptatif développé pour répondre au mieux à tout type de navigation, le site est entièrement consultable depuis tous les terminaux : smartphone, tablette, écran d’ordinateur ou projecteur. En outre, cette nouvelle version du site contribuera à favoriser l’optimisation du référencement de RIBER sur Internet.

« Véritable vitrine commerciale de notre société, cette nouvelle plateforme répond aux besoins de nos clients en quête d’informations précises et immédiates dans un contexte de marché exigeant et en constante évolution » déclare Philippe Ley, Président du Directoire de RIBER.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

