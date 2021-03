NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.3.2021 klo 9.15



NoHo Partnersin helmikuun 2021 liikevaihto oli noin 8,0 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -1,7 miljoonaa euroa



NoHo Partners Oyj:n helmikuun 2021 liikevaihto oli noin 8,0 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 37 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liikevaihto muodostui ravintolaliiketoiminnasta Suomessa ravintoloiden ollessa suljettuina Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta helmikuussa oli noin -1,7 miljoonaa euroa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

”Viime vuoden puolella tehdyillä kustannussäästöillä ja tehokkaalla toimintamallilla olemme pystyneet ajamaan kassavirran burn raten mahdollisimman alas, alle kahteen miljoonaan euroon kuukausitasolla. Maaliskuun osalta markkinatilanne muuttuu Suomen hallituksen määräämän ravintolasulun myötä. Aktivoimme lock-downin varasuunnitelman välittömästi, ja suljettuina on nyt noin 200 ravintolaa ja lomautettuja noin 2 200 henkilöä. Lomautukset toteutettiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa nopeasti ja joustavasti. Henkilökuntamme on ollut koronakriisin suurin kärsijä ja ehdoton tavoitteemme on selvitä tästä tilanteesta ilman pysyviä irtisanomisia.

Maaliskuun osalta liiketoimintamme jatkuu noin 40 take away -myyntiin keskittyvän ravintolan varassa. Luotamme, että valtio ja vuokranantajat toimivat viime kevään lock-downin tavoin vastuullisesti ja kantavat oman panoksensa kriisiajan sillanrakentamiseen kohti markkinan elpymistä.”



Maaliskuun 2021 liikevaihdon kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan viikolla 15.



Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi