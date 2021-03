Bonjour,

Le Metropolitan Police Service du Royaume-Uni choisit Capgemini comme partenaire stratégique dans la transformation de ses services d’infrastructure

Une infrastructure informatique plus agile aidera la principale force de police du Royaume-Uni à concrétiser ses ambitions en termes de numérisation de ses services.

Paris et Londres, le 9 mars 2021 – Capgemini annonce avoir été choisi par le Metropolitan Police Service (MPS), le principal service de police du Royaume-Uni, comme partenaire stratégique pour la transformation de ses services d’infrastructure informatique. Le contrat d’une durée de cinq ans a pour objectif final d’offrir une expérience utilisateur améliorée aux plus de 44 000 collaborateurs et agents du MPS qui sont en première ligne, et de renforcer leurs interactions numériques avec les citoyens britanniques. Il a été signé entre Capgemini et le Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) de Londres.

« Nous nous réjouissons de devenir le partenaire stratégique de l’une des principales forces de police au monde, qui est également l’un des principaux organismes publics du Royaume-Uni, pour l’accompagner dans la transformation de ses services d’infrastructure informatique, » déclare Nive Bhagat, directrice des services Cloud & Infrastructure de Capgemini. « Notre centre ‘Automation Delivery’ ainsi que notre forte expertise en matière de cloud hybride nous permettront de fournir au MPS un service de calibre mondial et de répondre ainsi à son ambition stratégique de devenir la force de police la plus fiable au monde. »

Angus McCallum, Chief Digital and Technology Officer à la Metropolitan Police, précise : « Capgemini nous aidera à concrétiser la prochaine étape de notre parcours vers la numérisation des services de police du Met. Les solides capacités de Capgemini telles que démontrées tout au long du processus de candidature en font un partenaire de choix pour nous accompagner dans l’évolution de ces services d’infrastructure critiques. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec ses équipes au cours des prochaines années. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*Réalisez le futur que vous voulez

