Alstom fournira des trains à deux étages pour les transports régionaux de Basse-Saxe en Allemagne

Dans le cadre d’un contrat de près de 760 millions d’euros, la LNVG recevra 34 trains modernes Coradia Stream Haute capacité

9 mars 2021 – Alstom a été choisi pour fournir 34 trains Coradia Stream, de type EMU, à deux étages à la Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), en Allemagne. Outre la livraison des trains, le contrat d'un montant total de près de 760 millions d’euros prévoit également la maintenance des rames sur une période de 30 ans.

Dès décembre 2024, les trains seront en service sur la ligne Expresskreuz Bremen/Niedersachsen (EBN), qui relie les villes de Brème, Hanovre, Oldenbourg, Wilhelmshaven, Norddeich-Mole, Osnabrück et Bremerhaven.

À ce sujet, Müslüm Yakisan, Président de la région Alstom DACH a déclaré : « Je suis très heureux que l’État de Basse-Saxe et la LNVG aient décidé de montrer l’exemple en matière de mobilité durable et de protection de l’environnement avec notre train Coradia Stream. Notre train moderne à deux étages destiné à la LNVG allie à merveille innovation et confort des passagers. » Cette commande est également un signal fort pour la création de valeur dans la région. Alstom a été choisi pour assurer la maintenance des trains sur une période de 30 ans, ce qui inclut une garantie permanente pour les pièces détachées. « Nous créons notre propre centre de services spécialement pour cette commande, et montrerons ainsi l’exemple en termes de protection de l'environnement et d’efficacité énergétique. »

Le Coradia Stream Haute capacité est un train de type EMU à deux étages qui affiche une conception modulaire et se caractérise par des capacités assises variables en plus du confort offert aux passagers. Les 34 nouvelles rames commandées par la LNVG sont dotées chacune de quatre voitures : deux voitures-pilotes et deux voitures centrales. De plus, 18 voitures centrales supplémentaires seront livrées afin d’allonger les rames jusqu’à six unités, en fonction du volume de passagers. Au total, la commande comprend 154 voitures (68 voitures pilotes et 86 voitures centrales).

La combinaison de voitures à un et deux étages est la marque de fabrique du Coradia Stream Haute capacité. Le train offre ainsi une solution optimale en termes d’accessibilité, de capacité et de flexibilité. Le Coradia Stream haute capacité propose la solution d’accès la plus confortable aux voyageurs à mobilité réduite grâce à son accès sans rampe au niveau des voitures centrales. La standardisation, d'une part, et la proposition de solutions personnalisées aux clients, telles que des compartiments à bicyclettes extensibles ou des espaces multi-génération, d’autre part, donnent un concept de véhicule tourné vers l’avenir. Le Coradia Stream Haute capacité offre ainsi une expérience voyageur impressionnante, sur les trajets courts comme sur les trajets longs.

