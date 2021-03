Til Nasdaq Copenhagen

9. marts 2021





Adm. direktør Camilla Holm skifter til PFA



Totalkredits adm. direktør, Camilla Holm, har sagt sin stilling op for at blive koncerndirektør i PFA.

Totalkredits bestyrelsesformand, Michael Rasmussen, udtaler:

– Vi er kede af at sige farvel til Camilla, men vi er også stolte på hendes vegne over den spændende mulighed, som hun står over for. Jeg er overbevist om, at Camilla kommer til at gøre en forskel i PFA, som hun også har gjort for Totalkredit. Jeg glæder mig over, at vi kommer til at fortsætte vores samarbejde, omend i en anden skæring.

Camilla Holm fortsætter i Totalkredit de kommende måneder og fratræder senest 30. juni. Camilla Holm kom til Nykredit-koncernen i 2010 og har siden 2015 været en del af Totalkredits direktion. Her har hun spillet en betydelig rolle i at styrke og udvikle samarbejdet med pengeinstitutterne, bl.a. med etableringen af Fælles Vurdering, Totalkredit Erhverv, en række grønne initiativer, i arbejdet med Ny Realkreditplatform og i implementeringen af KundeKroner, der viser kunderne, at der er en klar kontant fordel ved at vælge et foreningsejet realkreditinstitut.

