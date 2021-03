SASKATOON, Saskatchewan, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé la vente d'un total de 5 millions d'actions ordinaires du capital d'UEX Corporation (UEX) à un prix d'environ 0,30 $ par action ordinaire pour un montant total de 1 501 500 $. Cameco a cédé les titres dans le cadre d'une série d'opérations réalisées ce jour par l'intermédiaire de diverses places boursières. Les 5 millions d'actions ordinaires cédées par Cameco représentent environ 1,1 % des actions ordinaires d'UEX actuellement émises et en circulation sur une base non diluée.



Cette transaction n'est pas significative pour Cameco. Toutefois, comme nous détenions plus de 10 % du capital social en circulation d'UEX avant la cession, les obligations de déclaration prévues par la législation canadienne sur les valeurs mobilières nous obligent à publier le présent communiqué de presse et à déposer un rapport d'alerte précoce divulguant la transaction.

Cameco évalue en permanence les opportunités d'investissement au sein du cycle du combustible nucléaire qui pourraient s'ajouter à nos futures options d'approvisionnement, soutenir nos activités de vente et compléter et améliorer notre activité dans l'industrie nucléaire. Les investissements ne sont jamais évalués de manière isolée. Conformément à notre stratégie, Cameco a décidé de se défaire de ces actions, et pourrait entreprendre d'autres transactions impliquant des titres UEX à l'avenir.

Conformément au dernier rapport d'alerte précoce déposé par Cameco le 21 juin 2010 concernant les actions ordinaires d'UEX, Cameco détenait 45 860 269 actions ordinaires, soit 23,3 % du total des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée à ce moment-là. Suite aux mesures prises par l'émetteur de l'actif UEX, le pourcentage d'actions ordinaires détenues par Cameco a diminué depuis le dépôt du dernier rapport d'alerte précoce. Cette diminution est due à l'augmentation des actions ordinaires en circulation résultant des émissions d'actions propres par UEX. En outre, Cameco a précédemment acquis 3 208 902 actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique menée par UEX le 13 mars 2012, ainsi que 951 256 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre d'un placement privé mené par UEX le 14 mars 2012.

Immédiatement avant cette cession, Cameco détenait 50 020 427 actions ordinaires représentant environ 11,1 % du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée. À l'issue de la transaction, Cameco détient désormais directement 45 020 427 actions ordinaires, soit environ 9,9 % du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation d'UEX sur une base non diluée. Le pourcentage global d'actions ordinaires détenues par Cameco a diminué de 13,4 points de pourcentage depuis le dépôt de son dernier rapport d'alerte précoce.

Une copie du rapport d'alerte précoce apparaîtra avec les documents de l'UEX sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com.

Le siège social d'UEX est situé au 200-3530 Millar Avenue, Saskatoon, SK, S7P 0B6.

Pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie du rapport d'alerte précoce, veuillez contacter :

Cameco Corporation

2121 - 11th Street West

Saskatoon, Saskatchewan S7M 1J3

Canada

306-956 6294

