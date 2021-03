Le Québec est la 7 e province à signer une entente d’ approvisionnement de distribution avec l'entreprise

MediPharm Labs assure désormais une couverture potentielle de plus de 95 % du marché de détail au Canada

MediPharm Labs vendra ses gammes de produits Cannabis MediPharm Labs et LABS au Québec



TORONTO, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX : LABS) (OTCQX : MEDIF) (FSE:MLZ) (« MediPharm Labs » ou la « Société »), un leader mondial dans l'extraction, la distillation et les produits dérivés de cannabis spécialisés et axés sur la recherche, a le plaisir d'annoncer que MediPharm Labs a conclu un accord d'approvisionnement avec la Société québécoise du cannabis (« SQDC »).

MediPharm Labs fournira au marché du Québec une variété de produits à base de cannabis. Ils sont issus de son portefeuille de plus en plus fourni de formulations propriétaires et faisant l'objet d'une forte demande, dont beaucoup sont déjà disponibles dans 6 autres provinces, que ce soit pour un usage médical ou récréatif.

« Alors que nous continuons de nous développer rapidement dans le monde entier, nous sommes ravis de poursuivre notre croissance au Canada en élargissant notre plateforme de distribution et en renforçant notre présence locale aussi au Québec », a déclaré Keith Strachan, président et directeur général par intérim de MediPharm Labs. « Le Québec, l'un des plus grands marchés de consommation au Canada, est la 7e province à signer une entente d’approvisionnement avec nous. Grâce à notre présence élargie, 95 % du marché de détail au Canada aura désormais accès à nos produits. »

Les produits à base de cannabis MediPharm seront proposés aux consommateurs adultes du Québec dans les points de vente et via la plateforme d'e-commerce de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Les quantités fournies seront déterminées en fonction de la demande sur une base mensuelle.

Au Canada, outre au Québec, les produits à base de cannabis en marque propre et en marque maison de MediPharm Labs sont disponibles dans six provinces (Ontario, Nouvelle-Écosse, Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan), auxquelles devraient s'ajouter d'autres provinces en 2021.

À propos de MediPharm Labs Corp.

Fondée en 2015, MediPharm Labs est spécialisée dans la production d'huile et de concentrés de cannabis purifiés ainsi que de produits dérivés de pointe fabriqués dans une installation certifiée Bonnes pratiques de fabrication avec des salles blanches conformes à la norme ISO. MediPharm Labs a investi dans une équipe experte, axée sur la recherche, une technologie de pointe, des méthodologies de purification en aval et des installations spécialement conçues avec cinq lignes d'extraction principales dans le but de livrer à ses clients des produits à base de cannabis purs, fiables et précis. Grâce à ses plateformes en gros et en marque blanche, MediPharm Labs formule, développe, teste auprès de consommateurs, traite, conditionne et distribue des extraits de cannabis et des produits élaborés à base de cannabinoïdes sur les marchés nationaux et internationaux. En tant que leader mondial, MediPharm Labs a réalisé des exportations commerciales vers l'Australie et a entièrement commercialisé son site d'extraction en Australie. MediPharm Labs Australia a été fondée en 2017.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Laura Lepore, VP, Relations avec les investisseurs

Téléphone : 705-719-7425 poste 1525

E-mail : investors@medipharmlabs.com

Site Internet : www.medipharmlabs.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement désignées « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives et sont basées sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des discussions concernant les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (souvent mais pas toujours via des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent, entre autres, aux déclarations concernant : le marché en plein essor des soins médicaux et du bien-être au Québec ; un portefeuille de plus en plus fourni de formulations propriétaires et faisant l'objet d'une forte demande ; renforcer la croissance au Canada ; élargir la plateforme de distribution de la Société ; une population croissante de consommateurs dans les domaines médical, de la santé et du bien-être ; et les nouvelles opportunités de distribution dans le commerce de détail et dans d'autres provinces prévues en 2021. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : les incertitudes générales concernant l'activité commerciale, économique, concurrentielle, politique et sociale ; l'incapacité de MediPharm Labs à obtenir un financement adéquat ; le retard ou l'incapacité à recevoir les approbations réglementaires ; et d'autres facteurs abordés dans les documents déposés par MediPharm Labs disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Ainsi, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, MediPharm Labs n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, en cas de changement.