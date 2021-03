TORONTO, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a placé une commande pour de l’équipement de broyage et autres équipements accessoires de FLSmidth, un fournisseur de technologie et d’équipement de premier plan, pour son projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



La commande vise un broyeur semi-autogène (SAG) à engrenages de 7,3 mètres (24 pieds) de diamètre par 3,4 mètres (11 pieds) de long et un broyeur à boulets à engrenages de 5,2 mètres (17 pieds) de diamètre par 9,4 mètres (31 pieds) de long. Selon la planification actuelle, les broyeurs seront installés et fonctionneront selon une configuration SABC1. Les broyeurs auront la capacité de traiter jusqu’à 176,6 tonnes sèches par heure, soit 3 900 tonnes par jour en fonction d’une disponibilité de 92 %. L’équipement devrait être livré au projet Windfall au deuxième semestre de 2022. L’installation suivra, en supposant l’obtention de tous les permis et autorisations d’ici là.

Le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « FLSmidth est un chef de file mondialement reconnu en technologies de broyage qui possède un long historique à titre de fournisseur de produits de haute qualité, et nous sommes heureux de travailler avec eux pour assurer le développement de notre projet Windfall. L’approvisionnement de ces composantes à long délai de livraison, critiques au circuit de broyage, est une première étape importante pour concrétiser l’ingénierie de détail de l’usine Windfall. Nous continuons de faire avancer tous les aspects des travaux à Windfall, incluant notre évaluation environnementale et les consultations avec nos communautés d’accueil, et nous aurons d’autres annonces à faire prochainement concernant nos plans d’infrastructures. »

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). Les ressources minérales définies par Osisko, telles que divulguées dans le communiqué de presse du 17 février 2021 et supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprennent 521 000 tonnes à une teneur de 11,3 g/t Au (189 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 5 502 000 tonnes à une teneur de 9,4 g/t Au (1 668 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 16 401 000 tonnes à une teneur de 8,0 g/t Au (4 244 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans le communiqué de presse du 17 février 2021, dont certains sont décrits dans le communiqué du 17 février 2021, seront décrits plus en détail dans le rapport technique complet en voie de préparation portant sur cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales conformément au Règlement 43-101 qui sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société dans les 45 jours suivant le 17 février 2021. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, la zone Principale, et Underdog. La minéralisation se compose généralement de zones subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres puisqu’elles englobent désormais la zone Triple 8 (T8). Les ressources excluant T8 sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

À propos de FLSmidth

FLSmidth est le plus grand fournisseur de productivité durable pour les industries mondiales des mines et des cimenteries. Avec un siège social situé à Copenhague au Danemark et des bureaux dans plus de 50 pays dont le Canada, FLSmidth offre des solutions d’ingénierie, d’équipement et de services à des clients du monde entier. La productivité, la durabilité et la qualité sont les objectifs visés par les 12 000 employés de FLSmidth.

Mise en garde à l’égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko de déposer un rapport technique portant sur l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone : (416) 363-8653

1 Dans une configuration SABC, le broyeur SAG et le broyeur à boulets fonctionnent en circuit fermé, le broyeur SAG étant fermé avec un concasseur afin de contrôler la quantité de matériel de taille critique dans le circuit.