MONTRÉAL, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la signature le 19 février 2021 d’une importante alliance stratégique (l’« Alliance »), avec SOQUEM INC. (« SOQUEM »), permettant à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador.



Cette nouvelle entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M $ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 3 M$.

La zone d’intérêt se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord de Kuujjuaq, et représente approximativement la limite effective de l’exploration possible en hélicoptère à partir de ces deux villes, ce qui sera un net avantage pour la phase de reconnaissance et de génération de projets de l’Alliance.

L’Alliance – jusqu’à 5 M $ sur 4 ans

Midland et SOQUEM réuniront au sein de cette alliance stratégique deux équipes d’exploration expérimentées ainsi que d’importantes bases de données afin de générer des cibles d’exploration et de nouveaux projets de grande qualité sur le vaste territoire peu exploré de la Fosse du Labrador. Au sein de l’Alliance, Midland et SOQUEM mèneront conjointement une approche de ciblage dans le but d’identifier et d’évaluer les possibilités de ressources minérales et d’acquérir des droits miniers couvrant les meilleures cibles.

Les projets acquis dans le cadre du programme de génération de cibles seront déclarés des « Projets Désignés » une fois que les droits miniers auront été accordés et devront tenir compte d’un budget d’exploration subséquent pour maintenir le terrain en règle et faire progresser le projet à un stade plus avancé. Les cibles d’exploration générées devront avoir le potentiel d’être associées à un type de dépôt de classe mondiale.

La génération des premières cibles d’exploration débutera très prochainement et les premiers travaux sur le terrain débuteront dès l’été 2021. Un budget annuel conjoint de 1 M $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM) pendant une période de 4 ans (montant ferme total de 2 M $ pour les 2 premières années), pour un total de jusqu’à 4 000 000 $ sera affecté à l’Alliance pour la phase de ciblage et de reconnaissance sur le terrain. Midland sera le gérant des travaux d’exploration lors de la phase de ciblage et de reconnaissance sur le terrain. Un budget additionnel conjoint ferme de 1 M $ pour la 2e année est prévu à cette entente pour explorer les Projets Désignés. Les budgets conjoints pour les travaux d’exploration pour les années 3 et 4 sur les Projets Désignés seront approuvés par le comité de gestion. SOQUEM deviendra gérant des travaux sur tous les Propriétés Désignés.

Midland est très fier de pouvoir s’associer une fois de plus avec SOQUEM afin de combiner les expertises et les efforts sur le terrain avec comme principal objectif de mettre à jour de nouvelles découvertes de classe mondiale dans une partie à très fort potentiel et sous-explorée du Québec.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation, le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué.

