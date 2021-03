La nouvelle application iPad simplifie encore plus la conception, la révision et l'annotation des fichiers de création partagés, où que vous soyez.

Les concepteurs peuvent désormais travailler plus efficacement et avoir un meilleur contrôle sur leurs projets et leurs ressources. Avec le nouvel affichage sur plusieurs pages, visualisez, gérez et modifiez tous les éléments numériques de votre projet à partir d'un emplacement unique. Déplacez les objets sur les pages, comparez les dessins côte à côte et déplacez librement les pages.

Les nouveaux commentaires en direct permettent de se connecter, de respecter les délais des projets et de travailler ensemble où que l’on soit et en temps réel.

Pour répondre aux exigences du travail à distance, la suite graphique professionnelle de Corel permet aux concepteurs d'être plus productifs, de fournir des résultats optimaux plus rapidement et de rester connectés. CorelDRAW Graphics Suite 2021 fournit des outils nouvelle génération qui rationalisent le processus de conception et de révision.

Les nouvelles versions de CorelDRAW Essentials et de CorelDRAW Standard complètent la gamme 2021 d’applications destinée à un éventail complet d'utilisateurs de suites graphiques - y compris les particuliers, les petites entreprises et les professionnels du graphisme.

OTTAWA, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle gamme de produits CorelDRAW 2021 , est lancée aujourd’hui, incluant son logiciel de conception graphique professionnel phare : CorelDRAW® Graphics Suite 2021. Disponible sous Windows et Mac, cette nouvelle version de la suite améliore grandement ses capacités de travail en équipe, y compris à distance, avec un accès à des outils de nouvelle génération qui rationalisent le processus de conception et de révision. Elle permet d’augmenter la productivité grâce à un espace de conception flexible qui permet aux utilisateurs de prendre le contrôle des projets et des ressources. Ses capacités d’illustration et de retouche de photos avancées permettent aux concepteurs de donner vie, plus rapidement que jamais, à leur propre vision créative. L’application CorelDRAW.app™ a été repensée pour s’adapter à un maximum d’environnement de travail. Elle est maintenant optimisée pour les supports tactiles et disponible sous une nouvelle forme pour iPad, donnant ainsi aux professionnels du graphisme de nouvelles options pour être créatifs n'importe où, depuis pratiquement n'importe quel appareil.

« La façon dont nous travaillons a changé plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer, et CorelDRAW Graphics Suite 2021 répond à ce besoin de front. À une époque où il n'a jamais été aussi difficile et important de rester en contact, nos outils de collaboration permettent aux équipes de partager leurs inspirations et commentaires en temps réel, qu'elles se trouvent à l'autre bout de la ville ou du monde », explique John Falsetto, Directeur des Produits Graphiques et de Productivité. « En réexaminant les flux de travail des utilisateurs et en apportant de nombreuses améliorations à l'ensemble de la suite, nous aidons les concepteurs à faire passer leurs projets de l'idée à la production finale, plus rapidement. »

Avec son offre pour l'illustration vectorielle, la mise en page et la typographie, la retouche de photos, etc., CorelDRAW Graphics Suite 2021 simplifie les flux de travail complexes et donne aux concepteurs un contrôle total sur la manière de créer leurs plus belles œuvres sous Windows, Mac, sur le Web et les appareils mobiles. En mettant l'accent sur la collaboration, la productivité et les résultats optimaux, cette nouvelle version présente de nombreux points forts:

Les outils de collaboration de nouvelle génération, conçus pour générer un gain de temps, permettent de se connecter, de respecter les délais des projets, et de travailler ensemble où que l’on soit et en temps réel.

NOUVEAUTÉS | Tableau de bord : le tableau de bord dans CorelDRAW® 2021 et CorelDRAW.app agit comme une plate-forme de collaboration. Il comprend tous les fichiers de création stockés dans le Cloud et permet, en un clic, d’en afficher un aperçu, d’afficher les commentaires apportés et les membres des équipes, ainsi que le statut des projets. Il permet de partager des créations directement à partir de CorelDRAW 2021 sans avoir à ouvrir chaque fichier.

Le tout nouvel espace de travail flexible permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement et d’avoir un meilleur contrôle sur leurs projets et leurs ressources.

NOUVEAUTÉS | Affichage sur plusieurs pages : visualiser, gérer et modifier tous les éléments numériques de chaque projet dans une vue unique. Déplacer et copier les objets sur les pages, comparer les dessins côte à côte et déplacer librement les pages pour les disposer comme l’utilisateur le souhaite.

Les fonctions d’illustration avancées permettent d’obtenir des résultats incroyables en un temps record grâce à des capacités de mise en page précise et des outils innovants qui simplifient les flux de travail les plus complexes.

NOUVEAUTÉS | Dessin en perspective : dessiner des objets ou des scènes illustrées en perspective, plus rapidement et plus facilement que jamais. Les utilisateurs peuvent choisir entre une perspective à 1, 2 ou 3 points, dessiner ou ajouter un groupe d'objets existant sur un plan de perspective partagé, et déplacer ou modifier les objets librement sans perdre la perspective.

Grâce à la retouche progressive des photos, Corel PHOTO-PAINT™ 2021 offre un parcours plus rapide et plus simple pour obtenir des images parfaites qui surpassent les attentes des clients.

NOUVEAUTÉS | Menu fixe / Inspecteur Ajustements : obtenir un accès instantané aux filtres les plus critiques et les plus fréquemment utilisés pour travailler rapidement de manière non destructrice, en temps réel et en contexte. Grâce au nouveau mode Ajustement local, il est possible d’isoler rapidement des objets et des zones d’images. En outre, un enregistrement des paramètres en vue de pouvoir les réutiliser est disponible, pour également avoir la possibilité de personnaliser les filtres favoris de l’utilisateur et ainsi démarrer sans perdre de temps.

CorelDRAW est disponible sur tous les supports afin de proposer une véritable expérience multiplate-formes sous Windows, Mac, sur le Web, iPad et autres appareils mobiles.

NOUVEAUTÉS | Prise en charge native des Apple silicon : CorelDRAW Graphics Suite 2021 pour Mac est conçu pour tirer parti de la puissance et des performances exceptionnelles de la puce Apple M1. De plus, il intègre des menus, des fenêtres et des vues, des champs et des libellés, des boutons ainsi que d’autres éléments qui reflètent les dernières nouveautés de macOS Big Sur.

La gamme de produits CorelDRAW 2021 propose des solutions graphiques pour répondre à une vaste gamme de besoins créatifs.

Corel introduit également les nouveaux CorelDRAW Essentials 2021 et CorelDRAW Standard 2021 qui offrent aux clients créatifs et aux petites entreprises de puissantes solutions rentables adaptées spécifiquement à leurs besoins. Pour plus d’informations, pour connaître les prix et obtenir un comparatif, rendez-vous sur : www.coreldraw.com/family .

Disponibilité et prix de CorelDRAW Graphics Suite 2021

Disponible sous Windows et Mac, CorelDRAW Graphics Suite 2021 étend sa prise en charge des langues avec une nouvelle version suédoise, en plus des versions disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais brésilien, néerlandais, polonais, tchèque, russe, chinois simplifié et traditionnel, turc et japonais. Le prix de l'abonnement est de 249 $ USD / 349 € par an. Des licences perpétuelles sont disponibles au prix de vente conseillé de 499 $ USD / 719 €. Les prix pour l'Europe s'entendent TVA comprise.

Les fonctions de collaboration de l’application CorelDRAW.app sont uniquement disponibles avec un abonnement CorelDRAW Graphics Suite, une licence avec maintenance ou une souscription supplémentaire à CorelDRAW.app Pro pour les clients propriétaires d'une licence perpétuelle.

CorelDRAW.app pour Microsoft Teams est uniquement disponible avec CorelDRAW.app Enterprise, qui fait partie de l’offre CorelDRAW pour grands comptes et entreprise et nécessite un compte Microsoft 365. Pour en savoir plus sur les options d’achat de licence pour grands comptes, y compris les achats en volume, la maintenance, le déploiement du logiciel et la virtualisation, rendez-vous sur : www.coreldraw.com/business.

Pour plus d'informations et pour télécharger la version d'essai gratuit, rendez-vous sur www.coreldraw.com .

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, visitez le site www.corel.com.

