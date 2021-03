K2-Solo gold in outcrops vs AZM Patwon

MONTRÉAL, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (“Dios”) (TSX-V: DOS) a le plaisir d’annoncer les résultats partiels d’une première découverte d’une zone riche en or dans le secteur cible WI Target suite aux premiers forages de son projet d’or K2, adjacent au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut sur le territoire Eeyou Istchee baie James au Québec.



Sur l’anomalie PP-1, environ 1.5 km du côté ouest du pluton Kali, un secteur peu affleurant, le sondage K2-2020-01 a recoupé une tonalite au grain moyen-grossier titrant 8.92 g/t en or sur 1 m (352-353m) au contact d’un dyke mafique fortement folié lequel contient 0.5% pyrite-pyrrhotine disséminée dans sa foliation. La zone est ouverte dans toutes les directions et semble associée avec l’éponte supérieure d’une importante anomalie de résistivité, au contact entre un creux et un haut magnétique.

Vers 200 m au nord-est, le forage K2-2020-03 recoupe 0.5 g/t en or/1m (183-184m) dans un autre horizon PP, mais également sans la présence de roches volcaniques pouvant expliquer la source des blocs de dacite minéralisée et séricitisée mous et friables ayant donné 6.72g/t en or dans le secteur WI target. Mais plus au nord-est, en amont glaciaire de ces blocs, se trouvent de très bonnes cibles identifiées, soit: 1.) les zones de cisaillement majeures Curcuma de 10-20 m de large et 2.) le contact sud du pluton de Kali avec des roches volcaniques (le long d’un drumlin enrichi en or dans les tills). Des travaux d’échantillonnage de sols, roche et levé PP sont requis pour définir des cibles de forage au nord-est du drumlin aurifère.

Le bloc de claims K2-Solo, détenu 100 pourcent par Dios sans redevance, couvre 83.5 hectares (158 claims). Dios a fait face aux longs délais du laboratoire ALS de Val d’Or mais les résultats devraient maintenant sortir. Plusieurs autres secteurs d’intérêt méritent un suivi. Ce communiqué fut révisé par M.J. Girard Geo M.Sc., personne qualifiée.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

