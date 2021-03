Synchronoss Technologies, Inc.

March 09, 2021 09:27 ET

March 09, 2021 09:27 ET

BRIDGEWATER, N.J., March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Jeff Miller vom Vorstand als President und Chief Executive Officer bestätigt wurde.Miller fungiert bereits seit September 2020 als Interimspräsident und CEO von Synchronoss und kam 2018 als Chief Commercial Officer zu Synchronoss.



Vor seiner Tätigkeit bei Synchronoss war Miller President der Technology Group von IDEAL Industries, einem Unternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für intelligente Geschäftsgebäude und Gewerbeflächen spezialisiert ist.Darüber hinaus war er 16 Jahre für Motorola tätig, zuletzt als Corporate Vice President und General Manager of Operations in Nordamerika für Motorola Mobility, LLC, einem Geschäftsbereich von Lenovo.Während seiner 11-jährigen Tätigkeit für AT&T hatte Miller verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Marketing und Produktmanagement inne.

„Ich hatte in den letzten sechs Monaten die Gelegenheit, eng mit Jeff zusammenzuarbeiten.Es war eine herausfordernde Zeit für unser Team, unsere Kunden und die ganze Welt, und der Vorstand ist begeistert von Jeffs transparentem und pragmatischem Ansatz.Ich freue mich, seine Rolle als neuer President und CEO zu bestätigen“, so Stephen Waldis, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Synchronoss.„Jeff steht hinter unserem Ziel, die Aktivitäten von Synchronoss auf die Geschäftsbereiche zu fokussieren, die für unsere Kunden die besten Ergebnisse erzielen und bei denen sich ein deutliches Potenzial für zukünftiges Wachstum und Rentabilität für uns abzeichnet.“

Miller zeigt sich sehr erfreut über seine Bestätigung als neuer Chef von Synchronoss und sagt, er fühle sich geehrt.„Unser großartiges Team hat im Zuge der Herausforderungen des vergangenen Jahres unglaubliche Entschlossenheit und Belastbarkeit gezeigt und dabei durchgehend den Service für unsere Kunden im Blick behalten“, erklärt er.„Und obwohl wir in den letzten sechs Monaten bereits eine starke Dynamik aufgebaut haben, bin ich insbesondere auf die zukünftige Entwicklung gespannt.Synchronoss hat langjährige Erfahrung darin, Telekommunikationsbetreiber dabei zu unterstützen, ihre Serviceeinnahmen zu steigern und ihre Abonnenten zu begeistern – ein Ansatz, den wir weiterhin verfolgen.Im Zeitalter von 5G gibt es sehr viele Veränderungen in den Bereichen Personal Cloud und Advanced Messaging, und wir werden den Betreibern dabei helfen, bei der Einführung neuer umsatzgenerierender Produkte und Services von dem großen Vertrauen der Verbraucher zu profitieren, das sie zu Recht genießen.“

Über Synchronoss

Synchronoss revolutioniert die Art, wie Unternehmen Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Abonnenten mit Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen begeistern – Lösungen, die von mehreren Hundert Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt genutzt werden.Mit innovativen, sicheren und skalierbaren Technologien, zuverlässigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeitern gibt Synchronoss Kunden im TMT-Bereich völlig neue Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen.Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com.

Ansprechpartner

Medien

Anais Merlin, CCgroup (International)

+44 7 93252 6514 -- synchronoss@ccgrouppr.com

Diane Rose, CCgroup (Nordamerika)

+1 727.238.7567 -- diane@ccgrouppr.com

Investoren

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc.

investor@synchronoss.com