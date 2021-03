BRIDGEWATER, N.J., March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), pemimpin global dan inovator solusi cloud, olah pesan, dan digital, hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksinya telah mengonfirmasi Jeff Miller sebagai President dan Chief Executive Officer.Miller telah menjabat sebagai President dan CEO Synchronoss sejak September 2020 dan bergabung dengan Synchronoss pada tahun 2018 sebagai Chief Commercial Officer.



Sebelum bergabung dengan Synchronoss, Miller menjadi President Technology Group untuk IDEAL Industries, sebuah perusahaan yang berfokus pada desain dan penyediaan solusi bagi bangunan dan ruang komersial cerdas.Miller juga pernah bekerja selama 16 tahun di Motorola, yang terbaru sebagai Corporate Vice President and General Manager of Operations di Amerika Utara untuk Motorola Mobility, LLC, divisi Lenovo.Miller juga memegang beberapa posisi kepemimpinan dalam manajemen penjualan, pemasaran, dan manajemen produk di AT&T selama 11 tahun masa kerjanya.

“Saya telah berkesempatan untuk bekerja sama dengan Jeff selama enam bulan terakhir.Waktu yang menantang bagi tim kami, pelanggan kami, dan dunia pada umumnya, tetapi Dewan Direksi sangat puas dengan pendekatan Jeff yang transparan dan pragmatis.Saya dengan bangga mengonfirmasi penunjukkannya sebagai President dan CEO baru kami,” ujar Stephen Waldis, Founder and Executive Chairman of the Board of Synchronoss.“Visi Jeff selaras dengan target kami untuk memfokuskan Synchronoss pada lini bisnis yang memberikan hasil terbaik bagi klien kami dan dapat melihat dengan jernih potensi pertumbuhan dan profitabilitas bisnis di masa mendatang.”

Miller mengatakan ia sangat bangga dan tersanjung dengan penunjukkannya sebagai pemimpin baru Synchronoss.“Tim kami yang luar biasa telah menunjukkan semangat, tekad, dan keuletan yang luar biasa dalam berbagai tantangan yang kami hadapi tahun ini, sekaligus terus mempertahankan fokus dalam melayani pelanggan kami,” ujarnya.“Walaupun kami telah membangun momentum yang kuat selama enam bulan terakhir ini, masa depanlah yang paling membuat saya bersemangat.Synchronoss memiliki sejarah panjang dalam membantu operator telekomunikasi meningkatkan pendapatan layanan mereka dan memuaskan pelanggan mereka – sebuah pendekatan yang tetap menjadi komitmen kami.Seiring perubahan besar yang terjadi dalam ekonomi 5G di pasar cloud pribadi dan olah pesan tingkat lanjut, kami siap untuk terus membantu operator memperoleh manfaat dari kepercayaan konsumen yang pantas mereka dapatkan saat meluncurkan berbagai produk dan layanan baru yang menghasilkan pendapatan.”

Synchronoss mengubah cara banyak perusahaan menghasilkan pendapatan baru, mengurangi biaya, dan memuaskan pelanggan mereka dengan solusi cloud, olah pesan, dan digital mereka yang mendukung ratusan juta pelanggan di seluruh dunia.Teknologi yang aman, dapat diskalakan, dan inovatif, kemitraan tepercaya, dan orang-orang berbakat di Synchronoss mengubah cara pelanggan TMT menumbuhkan bisnis mereka.Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.synchronoss.com.

