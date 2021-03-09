新泽西州布里奇沃特, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云计算、消息推送和数字解决方案全球领先的创新企业Synchronoss Technologies，Inc.（NASDAQ：SNCR）今天宣布，公司董事会已正式确认Jeff Miller担任总裁兼首席执行官。Miller自2020年9月起担任Synchronoss临时总裁兼首席执行官。他于2018年加入Synchronoss，担任首席商务官。



加盟Synchronoss之前，Miller任IDEAL Industries下属技术集团总裁。IDEAL Industries是一家专注智能商业建筑和空间设计并提供相关解决方案的公司。他还曾在Motorola任职16年，最后担任的职位是联想公司下属Motorola Mobility, LLC公司副总裁兼北美区运营总经理。Miller还在AT&T任职11年，在销售管理、营销和产品管理领域担任过多项领导职务。

“在过去六个月里，我有机会与Jeff密切合作。对于我们的团队、客户和整个世界来说，目前是一个充满挑战的时刻，但董事会对Jeff透明和务实的工作方法感到十分满意。我很高兴地确认他成为我们新任总裁兼首席执行官”，Synchronoss创始人兼执行主席Stephen Waldis表示， “Jeff与我们有着一致目标，那就是：将Synchronoss的业务重点放在为客户带来最佳结果并且在助力我们业务未来增长和盈利能力方面显示出明确潜力的领域。”

Miller表示，能够被确认为Synchronoss的新任领导他感到十分高兴，同时也意识到责任重大。Miller表示：“在面对过去一年的挑战期间，我们的卓越团队表现出了令人难以置信的干劲、决心和韧性，同时始终专注于为客户提供服务， 我们在过去六个月打造了强劲的发展势头，但真正令我热切期待的还是我们的未来发展。Synchronoss长期致力于帮助电信运营商增加服务收入和实现用户满意，这也是我们始终承诺的做法。随着5G经济时代个人云技术和高级消息推送市场上发生重大变化，我们已做好准备，继续帮助运营商在推出新的创收产品和服务时通过其理应获得的消费者信任而获益。”

关于Synchronoss

Synchronoss通过云技术、消息推送和数字解决方案，转变企业创造收入、降低成本以及实现用户满意的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系以及才干出众的员工，Synchronoss为TMT（技术-媒体-电信）客户的企业发展方式带来变革。如需更多信息，请访问：www.synchronoss.com。

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