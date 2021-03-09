新澤西州布里奇沃特, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的雲端、訊息傳遞、數碼解決方案領導者及創新者 Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 今天宣佈其董事會已確定 Jeff Miller 擔任永久主席兼行政總裁一職。Miller 自 2020 年 9 月起擔任 Synchronoss 臨時主席兼行政總裁，並於 2018 年加入 Synchronoss 擔任商業總監。



加入 Synchronoss 之前，Miller 先生擔任 IDEAL Industries 技術組總裁，該公司專注於為智能商業建築及空間設計及提供解決方案。他還在摩托羅拉公司 (Motorola) 工作了 16 年，最近擔任聯想 (Lenovo) 轄下 Motorola Mobility, LLC 在北美的企業副總裁兼營運總經理。Miller 在 11 年的任期內，還在 AT&T 擔任銷售管理、市場營銷和產品管理方面的多個領導職位。

Synchronoss 創始人兼董事會執行主席 Stephen Waldis 說：「在過去六個月內，我有機會與 Jeff 緊密合作。對我們的團隊、客戶和全球來說，這是充滿挑戰的時期，但董事會對 Jeff 透明而務實的方法感到非常滿意。我很高興確認他擔任我們的新總裁兼行政總裁。Jeff 與我們的目標一致，確保 Synchronoss 專注於為我們的客戶帶來最佳結果的業務範圍，並對我們業務的未來增長和盈利潛力擁有清晰的視野。」

Miller 表示，他很高興並懷著謙卑的心情成為 Synchronoss 的新領導者。他說：「我們出色的團隊在面臨過去一年的挑戰中展示出令人難以置信的動力、決心和應對能力，同時一直保持專於為客戶提供服務。雖然我們在過去六個月建立了強勁的動力，但最令我興奮的卻是未來發展。Synchronoss 具有悠久的歷史，一直幫助電訊營運商提高服務收入和滿足訂戶的需求，這是我們一直努力的方針。由於個人雲端和先進訊息傳遞市場的 5G 經濟正在發生重大變化，我們準備繼續幫助營運商在推出全新可創收的產品和服務時，可從消費者信任中受益。」

關於 Synchronoss

Synchronoss 透過雲端、訊息、數碼解決方案，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com。

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