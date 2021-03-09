德国柏林, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专业的特种化学品技术和先进电镀解决方案的全球供应商安美特（NYSE：ATC）今天宣布，其最近在中国扬州建成的生产基地现已全面运营。 该工厂是安美特在中国的第二所化工厂。 扬州工厂的开启，将为在中国不断增长的大型电子和通用五金市场提供服务，并为该公司在广州最大的化学生产基地带来重要的冗余。



安美特首席执行官Geoff Wild表示：“扬州化工厂是我们在亚洲拓展业务的重要里程碑。 对于我们华东地区的客户而言，它将成为重要的供应枢纽，并将进一步增强我们在最大的地理市场（中国及其他地区）的整体竞争力。”

这所先进的工厂可容纳14条生产线，年产能为27,000吨，并配备了现代化的生产功能，如制造执行系统和自动灌装系统可确保最高质量标准。

安美特首席运营官John Stephenson评论说：“有了新的生产设施，安美特将能够显著提高运营效率、降低运输成本并进一步扩大其在亚洲的业务。”

扬州工厂最近通过了严格的政府工业生产安全要求，获得了必需的许可证并己经开始生产。 此外，在扬州工厂，安美特成功采用了一种新的废水处理方法，该方法将沉淀、蒸发和生物处理相结合。 此新工艺中的排放量大大低于行业水平。 安美特的全球废物管理程序理念旨在保护环境、员工和当地社区。

安美特大中华区副总裁George Yang说：“创建了一所先进的工厂，我们为这项成就感到高兴和自豪。 更重要的是，扬州工厂坐落于非常有战略意义的中国华东地区，那里有很多客户有他们的生产基地，使我们能够更好地为他们提供服务。”

安美特在全球拥有17个生产基地 - 亚洲8个，欧洲5个和美洲4个。 这种顶尖的基础设施确保了我们与客户的紧密联系，同时能提供符合行业准的优质产品。

关于安美特

安美特 (NYSE: ATC) 是专业的特种化学品技术公司，也是先进电镀解决方案的供应商。 安美特通过全面的设备系统和解决方案为创新技术应用提供化学品、设备、软件和服务。 安美特的解决方案广泛应用于各种最终市场，包括智能手机和其他消费电子产品、通信基础设施和计算机，以及众多工业领域和消费应用，如汽车、重型机械和家用电器。

安美特总部位于德国柏林，由40多个国家的4,000多名专家组成的团队，其年收入为12亿美元（2020年）。 安美特的制造业务遍及欧洲、美洲和亚洲。 凭借其雄厚的创新实力和出色的全球技术中心网络，安美特为全球9,000多家客户提供了开拓性的解决方案以及优异的现场技术支持。有关安美特的更多信息，请浏览atotech.com。

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