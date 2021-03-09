美国俄亥俄州代顿市, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的4D成像雷达公司傲酷今天宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷达- FALCON和EAGLE两款雷达产品，
利用其AI算法驱动的虚拟孔径成像软件和市场通用的车规级雷达硬件，傲酷重新定义了毫米波雷达角分辨率和灵敏度。和普通毫米波雷达相比，性能远超但价格接近。
毫米波雷达具有低成本高可靠性和全天候探测的特点，已经改变了汽车行业，广泛用于紧急制动，盲点检测和停车辅助等ADAS功能。但是，由于雷达的角分辨率有限，它无法满足自动驾驶的需求。通过为雷达增添更多实体天线，可以提高雷达性能，但也会显著增加成本，尺寸和功耗。
傲酷用AI软件革命性地解决这个天线硬件上多年以来的难题。
傲酷的AI算法驱动的虚拟孔径成像平台可动态发送相位调制的自适应波形，该波形可随环境实时变化，并随时间编码数据，从而可将任何雷达硬件产品的角分辨率最高提升达100倍。可使毫米波雷达在360°全视场角范围内全天候下实现高达350米的探测距离，及小于1°的水平及纵向角分辨率。雷达的应用潜力得到了极大地提升。
傲酷公司首席执行官兼联合创始人史蒂芬·洪（Steven Hong）表示：“ 傲酷创造的全栈式整体AI雷达感知平台对雷达过去数十年的传统假设提出根本性的挑战。该AI平台可以不间断地感知和适应环境，从根本上改变了雷达感知的可能性，从而为更安全的自动驾驶奠定了基础。”
EAGLE
EAGLE是全球最高角分辨率的商用4D成像雷达，可在120°水平 / 30°纵向的宽视场中提供0.5°水平 x 1°纵向的角分辨率。
FALCON是世界上最小巧的4D成像雷达，以小于身份证大小的6cm x 6cm外壳尺寸提供高角分辨率性能。
EAGLE和FALCON是软硬件一体的毫米波雷达解决方案。而傲酷的虚拟孔径成像软件平台与硬件无关，高度模块化，可提供独立的软件授权。
“傲酷虚拟孔径成像软件的价值远超我在汽车雷达行业中看到的一切” 傲酷公司董事会成员，大陆集团及欧宝汽车前首席执行官Karl-Thomas Neumann说道。 “通过找到针对雷达硬件问题的软件解决方案，傲酷建立了可规模化扩展的感知平台，该平台可软件定义雷达并随着时间不断改善。对于整个雷达行业来说，这是一次巨大的变革，它将使所有汽车一级供应商和主机厂受益，并使我们的道路更安全，更智能。”
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关于Oculii傲酷雷达公司
傲酷公司为毫米波雷达构建了下一代AI软件平台，该平台与传统解决方案相比具有指数级增长的更高角分辨率，更远的探测范围，更精准的跟踪而且更便宜，从而提高了雷达的安全性和可靠性。自动驾驶汽车的前景取决于高性能，全天候运作，低成本和可规模化的雷达感知技术，而傲酷正在将其推向全球。该公司已经从多家知名投资方及战略合作伙伴那里融到超过3000万美元的资金，其总部位于美国俄亥俄州代顿市，并在硅谷和北京设有办公室。
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