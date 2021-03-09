傲酷公司的虚拟孔径成像软件平台使用AI算法可以将任何雷达硬件的角分辨率和灵敏度提升最高达百倍的性能。可以将市场通用的低功耗低成本车载毫米波雷达直接升级为高分辨率、长距离、全天候感知的高性能雷达。

在此AI软件平台的加持下，傲酷公司的EAGLE和FALCON雷达提供了突破性的性能。作为世界上最高角分辨率的商用4D成像雷达，EAGLE在120°宽视场角下，提供小于1°的水平和垂直角分辨率。探测距离可达350米。

傲酷公司的虚拟孔径成像软件平台通过利用其独特的雷达数据模型而不断迭代发展。使用傲酷的AI软件构建的下几代雷达，性能将指数级增长。雷达可以用更便宜、更小巧的外壳封装，提供更高的分辨率和更长的探测距离。

美国俄亥俄州代顿市, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的4D成像雷达公司傲酷今天宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷达- FALCON和EAGLE两款雷达产品，

利用其AI算法驱动的虚拟孔径成像软件和市场通用的车规级雷达硬件，傲酷重新定义了毫米波雷达角分辨率和灵敏度。和普通毫米波雷达相比，性能远超但价格接近。

毫米波雷达具有低成本高可靠性和全天候探测的特点，已经改变了汽车行业，广泛用于紧急制动，盲点检测和停车辅助等ADAS功能。但是，由于雷达的角分辨率有限，它无法满足自动驾驶的需求。通过为雷达增添更多实体天线，可以提高雷达性能，但也会显著增加成本，尺寸和功耗。

傲酷用AI软件革命性地解决这个天线硬件上多年以来的难题。

傲酷的AI算法驱动的虚拟孔径成像平台可动态发送相位调制的自适应波形，该波形可随环境实时变化，并随时间编码数据，从而可将任何雷达硬件产品的角分辨率最高提升达100倍。可使毫米波雷达在360°全视场角范围内全天候下实现高达350米的探测距离，及小于1°的水平及纵向角分辨率。雷达的应用潜力得到了极大地提升。

傲酷公司首席执行官兼联合创始人史蒂芬·洪（Steven Hong）表示：“ 傲酷创造的全栈式整体AI雷达感知平台对雷达过去数十年的传统假设提出根本性的挑战。该AI平台可以不间断地感知和适应环境，从根本上改变了雷达感知的可能性，从而为更安全的自动驾驶奠定了基础。”

EAGLE

EAGLE是全球最高角分辨率的商用4D成像雷达，可在120°水平 / 30°纵向的宽视场中提供0.5°水平 x 1°纵向的角分辨率。

超远距离探测，全天候感知：EAGLE可生成每秒几万点的雷达点云图像，跟踪350米以上的目标，从而使自动驾驶系统能够在全天候条件下安全，高速地运行。

超高空间分辨率和目标检测灵敏度：EAGLE能够在多径干扰严重的环境下精确跟踪低RCS值的目标，例如行人和摩托车，从而使自动驾驶系统能够在拥挤的城市环境中执行更为复杂的操作。

2芯片实现传统8芯片的性能：EAGLE用低成本低功耗的双芯片（6T8R）硬件平台就可提供传统雷达用八芯片级联（24T32R）才能达到的角分辨率。使用低功耗低成本的DSP而不是FPGA进行信号处理，EAGLE的总功耗不到5W。外型美观、尺寸适中，安装方便。

FALCON是世界上最小巧的4D成像雷达，以小于身份证大小的6cm x 6cm外壳尺寸提供高角分辨率性能。

高角分辨率，宽视场角：FALCON可在120°宽视场角范围中实现2°水平角分辨率，同时可给出目标的高度。四个FALCON雷达融合在一起，可在全天候下提供360°全视角探测，探测范围高达200米。

低成本，低功耗，小尺寸：FALCON建立在单芯片（3T4R），低功耗，低成本的硬件平台上，功耗不到2.5W，并且比名片还小。即可以作为尺寸小巧的角雷达，应用在ADAS功能里，也可以用于低功耗的工业机器人场景中。

EAGLE和FALCON是软硬件一体的毫米波雷达解决方案。而傲酷的虚拟孔径成像软件平台与硬件无关，高度模块化，可提供独立的软件授权。

“傲酷虚拟孔径成像软件的价值远超我在汽车雷达行业中看到的一切” 傲酷公司董事会成员，大陆集团及欧宝汽车前首席执行官Karl-Thomas Neumann说道。 “通过找到针对雷达硬件问题的软件解决方案，傲酷建立了可规模化扩展的感知平台，该平台可软件定义雷达并随着时间不断改善。对于整个雷达行业来说，这是一次巨大的变革，它将使所有汽车一级供应商和主机厂受益，并使我们的道路更安全，更智能。”

要了解有关Oculii的更多信息，请访问 www.oculii.com

关于Oculii傲酷雷达公司

傲酷公司为毫米波雷达构建了下一代AI软件平台，该平台与传统解决方案相比具有指数级增长的更高角分辨率，更远的探测范围，更精准的跟踪而且更便宜，从而提高了雷达的安全性和可靠性。自动驾驶汽车的前景取决于高性能，全天候运作，低成本和可规模化的雷达感知技术，而傲酷正在将其推向全球。该公司已经从多家知名投资方及战略合作伙伴那里融到超过3000万美元的资金，其总部位于美国俄亥俄州代顿市，并在硅谷和北京设有办公室。

媒体联系人：Hunter Stuart，hunter @ propllr.com

本通告随附视频请见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5adf5e7f-dd55-41cf-9d37-6f939707cd7a