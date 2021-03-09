美國俄亥俄州代頓市, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的4D成像雷達公司傲酷今天宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷達- FALCON和EAGLE兩款雷達產品，
利用其AI算法驅動的虛擬孔徑成像軟件和市場通用的車規級雷達硬件，傲酷重新定義了毫米波雷達角分辨率和靈敏度。和普通毫米波雷達相比，性能遠超但價格接近。
毫米波雷達具有低成本高可靠性和全天候探測的特點，已經改變了汽車行業，廣泛用於緊急制動，盲點檢測和停車輔助等ADAS功能。但是，由於雷達的角分辨率有限，它無法滿足自動駕駛的需求。通過為雷達增添更多實體天線，可以提高雷達性能，但也會顯著增加成本，尺寸和功耗。
傲酷用AI軟件革命性地解決這個天線硬件上多年以來的難題。
傲酷的AI算法驅動的虛擬孔徑成像平台可動態發送相位調製的自適應波形，該波形可隨環境實時變化，並隨時間編碼數據，從而可將任何雷達硬件產品的角分辨率最高提升達100倍。可使毫米波雷達在360°全視場角範圍內全天候下實現高達350米的探測距離，及小於1°的水平及縱向角分辨率。雷達的應用潛力得到了極大地提升。
傲酷公司首席執行官兼聯合創始人史蒂芬·洪（Steven Hong）表示：“傲酷創造的全棧式整體AI雷達感知平台對雷達過去數十年的傳統假設提出根本性的挑戰。該AI平台可以不間斷地感知和適應環境，從根本上改變了雷達感知的可能性，從而為更安全的自動駕駛奠定了基礎。”
EAGLE
EAGLE是全球最高角分辨率的商用4D成像雷達，可在120°水平/ 30°縱向的寬視場中提供0.5°水平x 1°縱向的角分辨率。
FALCON是世界上最小巧的4D成像雷達，以小於身份證大小的6cm x 6cm外殼尺寸提供高角分辨率性能。
EAGLE和FALCON是軟硬件一體的毫米波雷達解決方案。而傲酷的虛擬孔徑成像軟件平台與硬件無關，高度模塊化，可提供獨立的軟件授權。
“傲酷虛擬孔徑成像軟件的價值遠超我在汽車雷達行業中看到的一切”傲酷公司董事會成員，大陸集團及歐寶汽車前首席執行官Karl-Thomas Neumann說道。 “通過找到針對雷達硬件問題的軟件解決方案，傲酷建立了可規模化擴展的感知平台，該平台可軟件定義雷達並隨著時間不斷改善。對於整個雷達行業來說，這是一次巨大的變革，它將使所有汽車一級供應商和主機廠受益，並使我們的道路更安全，更智能。”
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關於Oculii傲酷雷達公司
傲酷公司為毫米波雷達構建了下一代AI軟件平台，該平台與傳統解決方案相比具有指數級增長的更高角分辨率，更遠的探測範圍，更精準的跟踪而且更便宜，從而提高了雷達的安全性和可靠性。自動駕駛汽車的前景取決於高性能，全天候運作，低成本和可規模化的雷達感知技術，而傲酷正在將其推向全球。該公司已經從多家知名投資方及戰略合作夥伴那裡融到超過3000萬美元的資金，其總部位於美國俄亥俄州代頓市，並在矽谷和北京設有辦公室。
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