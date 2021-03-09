傲酷公司的虛擬孔徑成像軟件平台使用AI算法可以將任何雷達硬件的角分辨率和靈敏度提升最高達百倍的性能。可以將市場通用的低功耗低成本車載毫米波雷達直接升級為高分辨率、長距離、全天候感知的高性能雷達。

在此AI軟件平台的加持下，傲酷公司的EAGLE和FALCON雷達提供了突破性的性能。作為世界上最高角分辨率的商用4D成像雷達，EAGLE在120°寬視場角下，提供小於1°的水平和垂直角分辨率。探測距離可達350米。

傲酷公司的虛擬孔徑成像軟件平台通過利用其獨特的雷達數據模型而不斷迭代發展。使用傲酷的AI軟件構建的下幾代雷達，性能將指數級增長。雷達可以用更便宜、更小巧的外殼封裝，提供更高的分辨率和更長的探測距離。

美國俄亥俄州代頓市, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的4D成像雷達公司傲酷今天宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷達- FALCON和EAGLE兩款雷達產品，

利用其AI算法驅動的虛擬孔徑成像軟件和市場通用的車規級雷達硬件，傲酷重新定義了毫米波雷達角分辨率和靈敏度。和普通毫米波雷達相比，性能遠超但價格接近。

毫米波雷達具有低成本高可靠性和全天候探測的特點，已經改變了汽車行業，廣泛用於緊急制動，盲點檢測和停車輔助等ADAS功能。但是，由於雷達的角分辨率有限，它無法滿足自動駕駛的需求。通過為雷達增添更多實體天線，可以提高雷達性能，但也會顯著增加成本，尺寸和功耗。

傲酷用AI軟件革命性地解決這個天線硬件上多年以來的難題。

傲酷的AI算法驅動的虛擬孔徑成像平台可動態發送相位調製的自適應波形，該波形可隨環境實時變化，並隨時間編碼數據，從而可將任何雷達硬件產品的角分辨率最高提升達100倍。可使毫米波雷達在360°全視場角範圍內全天候下實現高達350米的探測距離，及小於1°的水平及縱向角分辨率。雷達的應用潛力得到了極大地提升。

傲酷公司首席執行官兼聯合創始人史蒂芬·洪（Steven Hong）表示：“傲酷創造的全棧式整體AI雷達感知平台對雷達過去數十年的傳統假設提出根本性的挑戰。該AI平台可以不間斷地感知和適應環境，從根本上改變了雷達感知的可能性，從而為更安全的自動駕駛奠定了基礎。”

EAGLE

EAGLE是全球最高角分辨率的商用4D成像雷達，可在120°水平/ 30°縱向的寬視場中提供0.5°水平x 1°縱向的角分辨率。

超遠距離探測，全天候感知：EAGLE可生成每秒幾萬點的雷達點雲圖像，跟踪350米以上的目標，從而使自動駕駛系統能夠在全天候條件下安全，高速地運行。

超高空間分辨率和目標檢測靈敏度：EAGLE能夠在多徑干擾嚴重的環境下精確跟踪低RCS值的目標，例如行人和摩托車，從而使自動駕駛系統能夠在擁擠的城市環境中執行更為複雜的操作。

2芯片實現傳統8芯片的性能：EAGLE用低成本低功耗的雙芯片（6T8R）硬件平台就可提供傳統雷達用八芯片級聯（24T32R）才能達到的角分辨率。使用低功耗低成本的DSP而不是FPGA進行信號處理，EAGLE的總功耗不到5W。外型美觀、尺寸適中，安裝方便。

FALCON是世界上最小巧的4D成像雷達，以小於身份證大小的6cm x 6cm外殼尺寸提供高角分辨率性能。

高角分辨率，寬視場角：FALCON可在120°寬視場角範圍中實現2°水平角分辨率，同時可給出目標的高度。四個FALCON雷達融合在一起，可在全天候下提供360°全視角探測，探測範圍高達200米。

低成本，低功耗，小尺寸：FALCON建立在單芯片（3T4R），低功耗，低成本的硬件平台上，功耗不到2.5W，並且比名片還小。即可以作為尺寸小巧的角雷達，應用在ADAS功能裡，也可以用於低功耗的工業機器人場景中。

EAGLE和FALCON是軟硬件一體的毫米波雷達解決方案。而傲酷的虛擬孔徑成像軟件平台與硬件無關，高度模塊化，可提供獨立的軟件授權。

“傲酷虛擬孔徑成像軟件的價值遠超我在汽車雷達行業中看到的一切”傲酷公司董事會成員，大陸集團及歐寶汽車前首席執行官Karl-Thomas Neumann說道。 “通過找到針對雷達硬件問題的軟件解決方案，傲酷建立了可規模化擴展的感知平台，該平台可軟件定義雷達並隨著時間不斷改善。對於整個雷達行業來說，這是一次巨大的變革，它將使所有汽車一級供應商和主機廠受益，並使我們的道路更安全，更智能。”

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關於Oculii傲酷雷達公司

傲酷公司為毫米波雷達構建了下一代AI軟件平台，該平台與傳統解決方案相比具有指數級增長的更高角分辨率，更遠的探測範圍，更精準的跟踪而且更便宜，從而提高了雷達的安全性和可靠性。自動駕駛汽車的前景取決於高性能，全天候運作，低成本和可規模化的雷達感知技術，而傲酷正在將其推向全球。該公司已經從多家知名投資方及戰略合作夥伴那裡融到超過3000萬美元的資金，其總部位於美國俄亥俄州代頓市，並在矽谷和北京設有辦公室。

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