Banimmo a signé aujourd’hui un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l’immeuble TWO, qui fait partie du projet Networks Gent à The Loop à Gand, et qui sera achevé au cours de l’été de cette année.

Le locataire, dont le nom ne peut pas encore être divulgué, louera 5 063 m2 de bureaux, ainsi que 72 parkings, 82 places de stationnement sécurisées pour vélos et 126 m2 d’espace d’archives. Le contrat de location entrera en vigueur le 1er décembre 2021, début de l’occupation par le locataire.

A la demande du locataire, un restaurant avec cuisine chaude, que les autres locataires pourront également apprécier, sera également installé dans l’immeuble. En outre, un ensemble de services (à la fois pour les entreprises et pour les employés) sera finalisé, qui sera déployé dans le bâtiment. Ceci est conforme à la stratégie de Banimmo et au concept NETWORKS de lancer des bureaux contemporains où les services pour les utilisateurs du bâtiment sont un élément principal. Tout cela entièrement selon l’une des convictions de Banimmo : “It’s not about bricks, it’s about people".

Avec cette transaction, 63% du bâtiment TWO est loué, ce qui correspond à 37% de l’ensemble du projet composé des bâtiments ONE et TWO, représentant ensemble 13 735,38 m2 de bureaux.





Laurent Calonne, CEO :

« Et cela donne le ton pour la suite de la commercialisation de NETWORKS Gent pour lequel des négociations sont déjà en cours avec d’autres candidats. Une transaction de cette taille est assez exceptionnelle sur le marché des bureaux de Gand et nous sommes heureux que Banimmo ait réussi à attirer immédiatement un important locataire à long terme. Cela contribuera à la valeur du projet ».





Pour plus d’informations, contactez :

Banimmo NV Laurent Calonne Werner Van Walle

Bischoffsheim 33 CEO Président du conseil d’administration

B-1000 Bruxelles laurent.calonne@banimmo.be werner.vanwalle@patronale-life.be

T +32 2 710 53 11

Ce communiqué est disponible sur le site web de la société www.banimmo.be.





About Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

Pièce jointe