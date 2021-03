Banimmo ondertekende vandaag een huurovereenkomst van 9 jaar vast voor 3,5 verdiepingen van het gebouw TWO, onderdeel van het project Networks Gent op The Loop in Gent, dat in de zomer van dit jaar zal worden opgeleverd.

De huurder, wiens naam nog niet kan worden vrijgegeven, zal 5.063 m2 kantoor huren, samen met 72 parkeerplaatsen, 82 beveiligde fietsparkeerplaatsen en 126 m2 archiefruimte. Het huurcontract zal ingaan op 1 december 2021, bij de ingebruikname door de huurder.

Op vraag van de huurder zal in het gebouw ook een restaurant met warme keuken worden ingericht waar de andere huurders ook zullen kunnen van genieten. Er wordt bovendien de laatste hand gelegd aan een pakket van diensten (zowel naar de bedrijven als naar de werknemers toe) die in het gebouw zullen worden uitgerold. Dit past in de strategie van Banimmo en het NETWORKS-concept om hedendaagse kantoren op de markt te brengen waar services voor de gebruikers van het gebouw centraal staan. Dit geheel volgens één van de overtuigingen van Banimmo: “It’s not about bricks, it’s about people".

Met deze transactie is meteen 63% van gebouw TWO verhuurd, wat overeenkomt met 37% van het volledige project dat bestaat uit Gebouw ONE en TWO, samen goed voor 13.735,38 m2 aan kantoren.

Laurent Calonne, CEO:

“En bij deze is de toon gezet voor de verdere commercialisatie van NETWORKS Gent waarvoor reeds met andere kandidaten onderhandelingen lopen. Een transactie van die omvang is redelijk uitzonderlijk op de Gentse kantorenmarkt en we zijn blij dat Banimmo erin geslaagd is om meteen een grote huurder aan te trekken voor een lange termijn. Dit zal de waarde van het project ten goede komen.”

About Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

