Solide dynamique commerciale matérialisée par la hausse de 75% des prises de commandes fermes 1 en 2020

en 2020 Augmentation de capital de 180 M€ permettant de renforcer la capacité financière du Groupe et de consolider la structure actionnariale autour de partenaires stratégiques et industriels

Montée en puissance opérationnelle en vue d’accélérer le positionnement sur des projets d’envergure croissante et le développement de technologies de pointe

Objectif de figurer parmi les leaders des équipements de production et distribution d’hydrogène renouvelable

La Motte-Fanjas, le 09 mars 2021 - 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2020, clos au 31 décembre, et arrêtés ce jour par le Conseil d’administration de la Société.

En M€ 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 13,7 11,4 +20 % Résultat opérationnel courant (8,8) (6,5) -35% Résultat opérationnel (9,0) (6,5) -38% Résultat financier (0,3) 0,4 -175% Résultat net (9,3) (6,3) -48% Trésorerie au 31 décembre 197,7 13,0 +1421%

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « L’année 2020 aura marqué un virage déterminant pour l’ensemble de la filière hydrogène. Le lancement de grands projets publics en Europe avec la stratégie sur l’hydrogène dévoilée par la Commission en juin et en France avec l’annonce en septembre du plan d’investissement de 7 milliards d’euros, auront rendu manifeste le fantastique potentiel de l’hydrogène renouvelable pour réussir la transition énergétique. Fort de ce momentum et d’un formidable engagement de son équipe, McPhy a connu en 2020 une très forte accélération de son développement commercial et industriel. Avec un parc installé ou en cours d’installation d’électrolyseurs de plus de 44 MW et de 35 stations hydrogène, des prises de commandes en hausse de 75% à 23 M€ et une trésorerie disponible de 198 M€ suite à la levée de fonds réalisées à hauteur de 180 M€ en octobre 2020 , McPhy dispose désormais des moyens de ses ambitions : mener à bien les contrats majeurs conclus au cours des derniers mois, développer simultanément les nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations nécessaires pour rester à l’avant-garde de son marché, et passer à l’échelle industrielle. Notre ambition est de devenir un grand leader européen de l’hydrogène. »

Faits marquants de l’exercice





Croissance soutenue du chiffre d’affaires et envolée du carnet de commandes

Le chiffre d’affaires de McPhy a progressé sur l’exercice 2020 de +20% pour atteindre 13,7 M€ contre

11,4 M€ en 2019. Le chiffre d’affaires représente pour 60% des ventes d’électrolyseurs (dont 49% d’électrolyseurs de grande capacité et 11% d’électrolyseurs de plus petite capacité) et pour 40% des ventes de stations hydrogène.

Près de 50% du chiffre d’affaires généré par le Groupe sur l’exercice 2020 est constitué de solutions systèmes couplant à la fois des électrolyseurs et des stations, démontrant la pertinence du positionnement stratégique de McPhy sur ses deux segments produits. Le backlog2 a augmenté de 153% sur l’exercice, passant de 6,0 M€ au 31 décembre 2019 à 15,2 M€ au 31 décembre 2020.

Au cours de l’exercice, la dynamique commerciale est restée très soutenue malgré le contexte épidémique. Au 31 décembre 2020, la prise de commandes s’établit à 23 M€, soit une augmentation de 75% en comparaison de l’exercice précédent. McPhy a su se positionner sur des projets en France et en Europe de plus en plus significatifs en ligne avec la stratégie du Groupe, et notamment :

Projet « Djewels 3 » , Pays-Bas : McPhy a été sélectionné par Nouryon et Gasunie, deux acteurs industriels majeurs, pour équiper l’une des plus grandes unités de production d’hydrogène zéro-carbone en milieu industriel (20 MW au cœur d’un parc chimique) en Europe ;

, : McPhy a été sélectionné par Nouryon et Gasunie, deux acteurs industriels majeurs, pour équiper l’une des plus grandes unités de production d’hydrogène zéro-carbone en milieu industriel (20 MW au cœur d’un parc chimique) en Europe ; Projet « Zero Emission Valley 4 », France : McPhy a été sélectionné, aux côtés d’Atawey et TSM-HRS par la société de projet Hympulsion pour équiper le plus important projet de déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France et l’un des plus ambitieux au niveau européen ;

: McPhy a été sélectionné, aux côtés d’Atawey et TSM-HRS par la société de projet Hympulsion pour équiper le plus important projet de déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France et l’un des plus ambitieux au niveau européen ; Projet « AUXR_H2 5 », France : McPhy a été sélectionné par Hynamics, filiale du groupe EDF spécialisée dans l’hydrogène, pour installer à Auxerre une chaîne complète d’hydrogène zéro-carbone destinée à alimenter une flotte de bus ;

: McPhy a été sélectionné par Hynamics, filiale du groupe EDF spécialisée dans l’hydrogène, pour installer à Auxerre une chaîne complète d’hydrogène zéro-carbone destinée à alimenter une flotte de bus ; Projet « Dijon Métropole Smart EnergHy 6 », France : McPhy a été sélectionné par Rougeot Energie pour équiper deux stations d’une capacité de 400 kg / jour, couplées à 1 MW d’électrolyse ;

», France : McPhy a été sélectionné par Rougeot Energie pour équiper deux stations d’une capacité de 400 kg / jour, couplées à 1 MW d’électrolyse ; Projet « Hyport7 », France : McPhy a été sélectionné par ENGIE Solutions pour concevoir, réaliser et intégrer 1 MW d’électrolyse grande puissance et deux stations hydrogène à proximité immédiate des pistes de l’aéroport Toulouse Blagnac et d’axes routiers.

McPhy a par ailleurs conclu sur la période des accords portant sur de nouveaux projets significatifs en France pour équiper le volet « mobilité » d’un écosystème hydrogène zéro-émission en Centre-Val de Loire8.

Au cours de l’exercice, McPhy a également déployé plusieurs projets importants, en ce compris :

Une plateforme d’électrolyse d’une capacité de 2MW avec la société allemande d’ingénierie et de technologies propres Apex Energy 9 ; et

; et Une station hydrogène au Mans avec Total10.

A fin décembre 2020, le Groupe dispose désormais d’un parc installé ou en cours d’installation d’électrolyseurs grande puissance de plus de 44 MW et de 35 stations hydrogène.

Des résultats reflétant la stratégie de McPhy dans le développement de ses capacités

Au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel courant 2020 du Groupe s’établit à -8.8 M€. En recul sur l’exercice, le résultat opérationnel courant reflète le fort développement de la Société et les efforts de structuration engagés en 2020.

Les achats consommés ont évolué proportionnellement au chiffre d’affaires de +20% et reflètent la croissance de l’activité.

Le renfort et la structuration des équipes se traduisent par une évolution de 24% des charges de personnel, incluant pour 3% le retraitement IFRS2 sans impact trésorerie. Le recrutement de 12 personnes sur un an porte ainsi à 110 le nombre de collaborateurs au 31 décembre 2020.

Les charges externes sont quant à elles restées stables et la Société a continué d’investir et de poursuivre ses efforts en recherche et innovation. Ces efforts se poursuivront et s’intensifieront sur l’exercice 2021 pour faire face à la croissance du marché.

La Société a été impactée par un effet défavorable par rapport à l’exercice 2019 puisque près de 3 M€ d’abandon d’avances remboursables avaient été comptabilisés en produits d’exploitation en 2019. Retraité de cet effet, le résultat 2019 aurait été équivalent à celui de 2020 soit -9.3 M€.

Au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel s’établit à -9.0 M€ et compte tenu des charges financières modérées et principalement impactées par des effets d’écart de taux de change, le résultat net ressort à -9.3 M€. Ce résultat illustre la stratégie forte d’investissements initiée par McPhy en cette année 2020 pour le recrutement de talents, le développement de solutions innovantes en électrolyseurs et stations et pour l’industrialisation de son offre. Cette politique se poursuivra sur l’exercice 2021 et les prochaines années en accord avec les « use of proceed » de la levée d’octobre 2020. Elle s’inscrit dans le cadre d’une forte accélération du marché de l’hydrogène et d’une approche généralisée d’investissements dans l’avenir de la part de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

Position de trésorerie

Au 31 décembre 2020, McPhy dispose d’une trésorerie de 198 millions d’euros.

Afin de sécuriser sa croissance et renforcer ses partenariats par des liens capitalistiques, le Groupe a procédé à une augmentation de capital en octobre 2020. Plusieurs fois sursouscrite, l’Offre a permis à McPhy de lever 180 M€ avec un prix de souscription des nouvelles actions représentant une décote très limitée. Le Groupe a ainsi renforcé son actionnariat, d’une part, en consolidant sa relation avec les actionnaires stratégiques historiques du groupe :

EDF à travers EDF Pulse Croissance Holding,

à travers EDF Pulse Croissance Holding, Bpifrance à travers le fonds Ecotechnologies Investissement

et d’autre part en faisant entrer au capital deux partenaires industriels leaders de leurs domaines respectifs, qui ont par ailleurs, à l’occasion de leur investissement, chacun conclu un contrat de partenariat industriel avec la Société:

Chart Industries : leader mondial d’équipements de liquéfaction (GNL et hydrogène liquide) et cryogénie,

: leader mondial d’équipements de liquéfaction (GNL et hydrogène liquide) et cryogénie, Technip Energies : groupe international d’ingénierie, approvisionnement, construction et installation (EPC) pour le marché de l’énergie, leader mondial dans l’installation de systèmes de production hydrogène (SMR).

Emilie Maschio, Directrice Administrative et Financière de McPhy, commente : « Grâce à cette opération, McPhy est parvenu à renforcer de manière significative ses capacités financières et à attirer de nouveaux actionnaires de renom. Le succès de cette levée de fonds symbolise à la fois la confiance et l’engagement des partenaires financiers et industriels du Groupe ainsi que l’intérêt croissant des investisseurs pour les solutions d’hydrogène zéro-carbone. Fort de son nouveau statut boursier, McPhy a intégré en fin d’année deux nouveaux indices prestigieux : le MCSI World Small Cap et le SBF 120. »



Vision et perspectives d’avenir

Poursuite des investissements de croissance pour accélérer le déploiement de la stratégie du Groupe

La phase d’industrialisation du Groupe est une étape clé pour accroitre la compétitivité et permettre la rentabilité à court-moyen terme. Ce passage à l’échelle industrielle ne sera possible qu’en poursuivant et en accélérant les investissements en termes de développement, de recrutement, d’outils et d’équipements.

McPhy entend rester à l’avant-garde technologique sur ses deux segments d’équipements, poursuivant ses investissements R&D afin de répondre aux enjeux de massification du marché de l’hydrogène et de développer les nouvelles générations de ses équipements. Le Groupe met l’accent sur le développement de ses capacités tant dans les électrolyseurs afin de pouvoir se positionner sur des projets supérieurs à 100 MW que dans les stations hydrogène (>2 tonnes par jour).

Le Groupe intensifie également sa montée en puissance opérationnelle et l’industrialisation de son appareil de production afin de gagner en compétitivité et de favoriser les synergies de coûts. McPhy va se doter d’une nouvelle usine en France, lui permettant dès 2022 d’accroître la capacité des stations hydrogène en passant de 20 stations à 100 stations par an. En parallèle, le site de San Miniato en Italie, après quelques investissements, va permettre dans un premier temps d’atteindre une capacité de 300 MW par an et le Groupe envisage d’ores et déjà plusieurs pistes pour localiser sa future Giga Factory d’une capacité supplémentaire de 1000 MW par an.

Parallèlement à ces développement, McPhy déploie ses équipes et renforce son organisation et ses process. Ainsi, M. Antoine Ressicaud a ainsi rejoint la Société en qualité de Directeur Général Adjoint Industriel et Achats, M. Olivier Juino a également rejoint la Société en début d’année en tant que Directeur de la Stratégie, M. Alexander Picco a été nommé un Directeur des Projets en 2020. Tous trois sont membres du Comité Exécutif de McPhy qui s’est par ailleurs structuré par domaine d’expertise en septembre 202011.

Au 31 décembre 2020, McPhy compte 110 collaborateurs experts des solutions hydrogène zéro-carbone. L’accélération du déploiement stratégique devrait se concrétiser en 2021 notamment par le recrutement d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. La force du Groupe réside dans ses hommes et ses femmes dont la diversité culturelle est représentée par 20 nationalités différentes. Cette richesse permet au Groupe de bénéficier d’une grande flexibilité et agilité.

Intégration profonde dans les écosystèmes hydrogène

Afin de valoriser son offre et de participer à la promotion de l’hydrogène renouvelable, McPhy est profondément engagé dans sa filière. M. Laurent Carme, son Directeur Général, vient d’être nommé au Conseil national de l’Hydrogène, instance française dont le rôle est de structurer les échanges entre l’Etat et les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné. En France, McPhy est également un membre actif de longue date au sein de France Hydrogène (ex-Afhypac).

A l’échelle européenne, McPhy est également actif au sein d’Hydrogen Europe, la principale association européenne promouvant l'hydrogène zéro émission qui compte plus de 185 membres.

Enfin, son engagement se décline également au niveau international avec la participation au Hydrogen Council, une initiative mondiale regroupant des dirigeants de grandes entreprises partageant l’idée que l'hydrogène est clé pour la transition énergétique.

Parallèlement à ces engagements, McPhy travaille à nouer des alliances stratégiques qui constituent de véritables leviers pour ses produits et solutions. Sur cet exercice, le Groupe s’est ainsi associé avec d’importants partenaires dans le cadre de projets communs :

Participation au collectif des 30 industriels de l’énergie ayant lancé le projet « HyDeal Ambition », préfigurant la future filière européenne d’hydrogène totalement vert avec l’objectif de produire une énergie décarbonée à un prix équivalent aux énergies fossiles (1,5 €/kg 12 ) ;

», préfigurant la future filière européenne d’hydrogène totalement vert avec l’objectif de produire une énergie décarbonée à un prix équivalent aux énergies fossiles (1,5 €/kg ) ; Partenariat industriel et commercial actif pour le développement de l’hydrogène zéro-carbone avec Hynamics , filiale du groupe EDF dédiée à l’hydrogène bas carbone ;

, filiale du groupe EDF dédiée à l’hydrogène bas carbone ; Partenariat industriel et commercial avec Chart Industries : leader mondial d’équipements de liquéfaction (GNL et hydrogène liquide) et cryogénie ;

: leader mondial d’équipements de liquéfaction (GNL et hydrogène liquide) et cryogénie ; Partenariat industriel et commercial avec Technip Energies : groupe international d’ingénierie, approvisionnement, construction et installation (EPC) pour le marché de l’énergie, leader mondial dans l’installation de systèmes de production hydrogène (SMR) ;

: groupe international d’ingénierie, approvisionnement, construction et installation (EPC) pour le marché de l’énergie, leader mondial dans l’installation de systèmes de production hydrogène (SMR) ; Partenariat technologique avec De Nora : développement d’électrodes innovantes à haute densité de courant, intégrées dans la nouvelle génération d’électrolyseurs McPhy.

Positionnement de McPhy sur des marchés en constante expansion

Le développement de l’hydrogène dans le monde a connu une véritable percée en 2020. Dans un contexte d’urgence climatique rendu plus aigu encore par la crise de la Covid-19, les initiatives se sont multipliées au niveau européen comme à l’échelle nationale, illustrant la compréhension nouvelle de la place que jouera la filière hydrogène dans la transition énergétique. L’offre du Groupe s’inscrit dans les ambitions européennes pour répondre aux attentes du marché, à savoir 6 GW d’ici 202413 et 750 projets de stations d’ici 202514.

Dans ce contexte porteur, fort des contrats emblématiques récemment remportés, de la croissance de sa base installée en France et à l’international, et de son avance technologique notamment dans l’électrolyse alcaline, technologie la plus mature et compétitive de l’industrie, McPhy ambitionne de devenir l’un des leaders dans la production et la distribution d’équipements hydrogène.

Prochaine communication financière :

Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

