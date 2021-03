MONTRÉAL, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au moment où le ministre des Finances du Québec, Monsieur Éric Girard, annonce que le dépôt du prochain budget aura lieu le 25 mars prochain, plusieurs organismes de santé réitèrent l’importance de mettre en place des mesures fiscales ambitieuses pour réduire la consommation de produits nuisible à la santé et coûteuse au trésor public.



La solution de taxer ces produits a mainte fois démontré son efficacité tant par les études scientifiques, que par son application dans plusieurs juridictions. Ces mesures fiscales permettent à la fois de protéger la santé de la population, de diminuer la pression sur le système de soins, de réduire les pertes associées à la consommation de ces produits en termes de productivité, d’absentéisme et même de réduire les coûts en matière de traitements et de médicaments, tout en contribuant à la santé des finances publiques du Québec.

Impact de la COVID

La pandémie nous rappelle l’importance de la santé et de sa précieuse valeur. Dans ce contexte, investir en prévention des maladies chroniques et mettre en place des conditions favorables à la santé est essentiel. « Au Québec, une personne en santé coûte environ 544 $ par année. Malheureusement, une personne atteinte de plusieurs maladies engendre des coûts de 4 822 $ par année et diminue grandement sa qualité de vie. Il apparait donc important que le gouvernement mette en place des mesures qui auront un double impact. », indique Kevin Bilodeau directeur des relations gouvernementales, Québec chez Cœur + AVC.

Tabac : taxer ce « tueur en série » génèrerait un revenu potentiel près de 2 milliards sur 5 ans.

Le tabac tue 13 000 Québécois.es et envoie des milliers de fumeurs aux urgences chaque année. Bien que nous ayons un taux de fumeurs réguliers supérieur à la moyenne nationale, c’est au Québec que les taxes sur le tabac sont le moins élevées au pays. Si le ministre des Finances choisit de taxer le tabac à la hauteur de l’Ontario, le Québec pourrait générer près de 2 milliards de dollars supplémentaires sur 5 ans tout en provoquant une réduction des coûts de soins de santé associés.

Chaque année, un décès sur six est lié aux conséquences du tabagisme et ce dernier coûte environ 4 milliards de dollars en coûts, en frais directs et indirects au Québécois. C’est aussi environ 30 % des lits d’hôpitaux qui sont occupés par des fumeurs. Pour chaque diminution de 1 % du taux de fumeurs régulier, le Québec pourrait économiser 41 millions en coûts de soins de santé directs et 73 millions en coûts indirects. Ces économies contribueraient à rembourser la dette causée par la bataille que nous menons tous contre la COVID-19.

« Le gouvernement du Québec a comme objectif de faire passer le taux de fumeurs réguliers de 17 % à 10 %, d’ici 2025. Atteindre cet objectif sans avoir de nouvelles mesures de lutte contre le tabagisme sera tout simplement impossible. La taxe sur le tabac est l’une des meilleures façons de diminuer le taux de tabagisme. D’ailleurs, la Direction de la santé publique du Québec recommande l’augmentation de la taxe sur le tabac, dans sa Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025 », déclare Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Boissons sucrées : une taxe de 20 % permettrait de recueillir plus de 50 millions dès la première année.

En 30 ans, les taux d’obésité ont triplé au Québec. À elle seule l’obésité représente pour les contribuables québécois 3 G$ chaque année. Les boissons sucrées représentent la plus importante source de sucre ajouté dans l’alimentation et leur consommation quotidienne est la seule pratique alimentaire constamment associée à l’obésité chez l’enfant. Elles contribuent également au développement de maladies cardiovasculaires, de plusieurs cancers et de diabète de type 2. Ces bonbons liquides se retrouvent partout, sont constamment en rabais et sont largement promus.

À travers son plan d’action visant à réduire la consommation de boissons sucrées, le gouvernement s’est engagé à agir sur ces boissons et leur redonner une juste place dans notre alimentation. « Ailleurs dans le monde, la taxation des boissons sucrées démontre qu’elle permet non seulement de réduire la consommation, mais également d’investir dans des actions concrètes pour la saine alimentation et nourrir des milliers de familles dans le besoin en période de crise. La santé de la population est une ressource économique précieuse et il faut décourager la consommation de ces produits néfaste à la santé et non essentielle. », souligne Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids.

Vapotage : taxer ces produits procurerait possiblement 80 millions sur 5 ans.

Les organismes de santé publique sont également préoccupés par la popularité croissante des produits de vapotage chez les jeunes. Les dernières années ont été marquées par une augmentation exponentielle du nombre de jeunes Québécois qui utilisent les produits du vapotage. Selon l’Institut de la statistique du Québec, c’est un élève du secondaire sur trois qui vapote. De plus, une étude récemment publiée dans la prestigieuse revue scientifique Pediatrics avance que les jeunes qui vapotent avant l’âge de 18 ans ont trois fois plus de risques de devenir fumeurs. Si on se base sur les revenus estimés de la taxe sur les produits de vapotage de l’Alberta, le Québec pourrait potentiellement aller chercher des revenus du 80 millions de dollars sur une période de 5 ans.

« Nous demandons d’instaurer une taxe spécifique sur les produits de vapotage afin de les rendre moins abordables auprès des jeunes. Une taxe sur ces produits permettrait de répondre à l’augmentation exponentielle de leur consommation chez les jeunes Québécois et au fait qu’ils sont beaucoup moins chers que les cigarettes régulières. Plusieurs autres provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et au moins 28 États américains ont déjà mis en place de telles taxes et nous pensons que le Québec devrait être la suivante », commente Robert Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

L’acceptabilité sociale au rendez-vous

Selon un sondage Léger (décembre 2020), 76 % des Québécois.es sont d’accord avec une augmentation des taxes sur les produits néfastes à la santé (cigarettes, produit de vapotage et boissons sucrées). De plus, 83 % des Québécois.es sont en faveur de l’imposition d’une taxe sur les produits de vapotage afin de réduire le taux de jeunes vapoteurs (sondage Ipsos février 2021).

Alors que les dépenses en santé accaparent autour de 50 % du budget de fonctionnement du Québec, il est urgent d’agir. « Investir dans la prévention des maladies chroniques et mettre en place des conditions favorables aux saines habitudes de vie pour le bien-être collectif est essentiel, et encore plus dans le contexte actuel. La taxation de produits nuisible à la santé serait l’un des moyens les plus efficaces dans un contexte ou la pandémie démontre la fragilité de notre système de santé, et de nos populations vulnérables, en plus d’être bénéfique pour nos finances publiques qui ont grandement besoin d’aide », conclut Guy Desrosiers, chef de la direction chez Capsana.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Connue du grand public entre autres grâce à la campagne annuelle Défi Santé devenue récemment TOUGO (www.montougo.ca), elle a pour mission d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca .

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)* depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca .



*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques. coeuretavc.ca

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé œuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de cessation du tabagisme ont contribué à améliorer significativement la santé des Québécois. L’organisme coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire et communautaire, des campagnes sociétales, en plus d'œuvrer à la prévention de la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés de l’ensemble du pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d’aide pour toutes les personnes touchées par le cancer, et nous favorisons l’adoption de politiques de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes qui sont atteintes de la maladie.

