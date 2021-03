Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

10.3.2021 klo 8.00

Aktia ostaa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ja yhtiöt aloittavat molempien strategiaa tukevan yhteistyön

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) on allekirjoittanut 10.3.2021 Taaleri Oyj:n (”Taaleri”) kanssa sopimuksen, jonka myötä Aktia on sopinut ostavansa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan, sisältäen 100 % seuraavista yhtiöistä: Taaleri Varainhoito Oy, Taaleri Rahastoyhtiö Oy, Taaleri Veropalvelut Oy ja Evervest Oy. Velaton kauppahinta on 120 miljoonaa euroa, josta enintään 10 miljoonaa euroa voidaan suorittaa Aktian osakkeilla. Aktia suuntaa osakeannin Taalerin merkittäväksi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. Muilta osin kauppahinta suoritetaan rahana. Järjestelyn johdosta Aktia tulee vahvistamaan omia varojaan niin, että Aktian pääomitus on jatkossakin vakaa.

Osana järjestelykokonaisuutta osapuolet ovat sopineet aloittavansa molempien strategiaa tukevan yhteistyön, jonka kautta Aktiasta tulee Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa.

Järjestelyn yhteydessä Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia myyvät Taalerille Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston.

Järjestelyn taustaa

Varainhoito on Aktian strategian ytimessä, ja Taaleri Oyj:n varainhoitoliiketoiminnan ostaminen tukee Aktian tavoitetta olla Suomen paras varainhoitaja. Aktia ja Taalerilta siirtyvät toiminnot muodostavat yhdessä yhden Suomen johtavista varainhoito-organisaatioista, jossa yhdistyvät erinomaiset palvelut, asiakaskeskeisyys, vahva sijoitusosaaminen ja laaja-alainen salkunhoito sekä digitaalinen kyvykkyys. Järjestelyn myötä Aktia tarjoaa asiakkailleen laadukkaat varainhoidon tuotteet, palkittua Private Banking -osaamista sekä kattavat pankki- ja henkivakuutuspalvelut.

Kaupan solmimisen yhteydessä Aktia ja Taaleri ovat sopineet myös yhteistyöstä koskien uusien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämistä, jakelua, myyntiä ja markkinointia. Molemmat osapuolet voivat kaupan myötä keskittyä ydinosaamiseensa, joka tuodaan tehokkaasti osapuolten käyttöön.

Järjestelyssä Aktiaan siirtyy Aktian raportointikäytännön mukaisesti laskettuna 4,4 miljardia euroa hallinnoitavia varoja (AuM), mikä vastaa Taalerin raportointikäytännön mukaisesti laskettuna 7,1 miljardia euroa. Aktian hallinnoitujen varojen määrä kasvaa näin 10,4 miljardista eurosta (31.12.2020) 14,8 miljardiin euroon. Järjestelyn avulla arvioidaan saavutettavan merkittävät synergiahyödyt, jotka muodostuvat lähinnä tuottosynergioista, toimintojen uudelleenorganisoinnista sekä skaalaeduista, kuten IT- ja muusta infrastruktuurista. Synergiahyötyjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa ja niiden odotetaan realisoituvan täysimääräisesti vuoden 2023 aikana.

”Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistyminen ja toimintojen yhteensopivuus luovat usealla tavalla arvoa niin Aktian osakkeenomistajille, asiakkaille kuin henkilöstölle. Aktialle syntyy aiempaa selvästi laajempi varainhoidon tuotetarjooma ja entistä parempi kyvykkyys palvella asiakkaita. Taalerilta Aktialle siirtyvät asiakkaat saavat puolestaan entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua, mukaan lukien kattavat pankkipalvelut”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

”Olennaista järjestelyssä on myös Taalerin kanssa tehtävä yhteistyösopimus, jossa asiakkaamme saavat pääsyn Taalerin menestyksekkäisiin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin samalla kun Aktia tarjoaa Taalerille merkittävän jakelukanavan. Aktian hallinnoimien varojen määrä kasvaa merkittävästi, mikä vahvistaa entisestään Aktian asemaa varainhoitomarkkinalla. Kauppa on näin meille tärkeä askel kohti selkeää tavoitettamme olla Suomen paras varainhoitaja”, Ayub päättää.

”Jatkossa Taaleri panostaa uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin. Olemme jo nyt yksi johtavista uusiutuvan energian pääomarahastoihin keskittyvistä toimijoista Pohjoismaissa. Kaupasta saatavien pääomien ja Taaleriin siirtyvien liiketoimintojen avulla pystymme vahvistamaan ja laajentamaan liiketoimintaamme entistä nopeammin. Lisäksi Aktian kanssa alkava yhteistyö avaa meille merkittävän kotimaisen jakelukanavan. Kaupan mahdollistamasta erikoistumisesta hyötyvät niin asiakkaat, henkilöstö kuin omistajat”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Kaupan toteuttaminen on ehdollinen soveltuvien lakien ja sääntelyn edellyttämille Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan hyväksynnöille. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että hyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet.

Ostettava kokonaisuus

Aktialle kaupassa siirtyvät yhtiöt eivät ole Taalerin raportoima Varainhoito-segmentti, vaan Taalerin varainhoitoliiketoiminta, sisältäen myös tiettyjä muita järjestelyjä. Ostettavan kokonaisuuden pro forma -nettopalkkiotuotot tilikaudella 2020 olivat noin 31,0 (27,5) miljoonaa euroa (vastaa Taalerin raportointikäytännön mukaista 35,5 (31,9) miljoonan euron liikevaihtoa) ja liikevoitto noin 10,1 (6,7) miljoonaa euroa.

Yritysjärjestelyssä Taalerista siirtyy Aktiaan noin 100 henkilöä ja Aktiasta Taaleriin 5 kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä.

Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Taaleri Varainhoito Oy, joka on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva sijoituspalveluyritys,

Taaleri Rahastoyhtiö Oy, joka on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva rahastoyhtiö,

Evervest Oy, joka on rakentanut digitaalisen varainhoidon ratkaisuja, sekä

Taaleri Veropalvelut Oy, joka tarjoaa omistamisen verotukseen liittyviä palveluja ja on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva vakuutusedustaja.

Aktia Pankki Oyj

Hallitus

Analyytikko- ja sijoittajawebcast ja mediatilaisuus

Aktia järjestää analyytikko- ja sijoittajatilaisuuden 10.3.2021 klo 10.00 webcastina, joka on katsottavissa osoitteessa https://aktia.videosync.fi/webcast-100321-10 . Tilaisuus on englanninkielinen.

Aktia ja Taaleri järjestävät yhdessä mediatilaisuuden 10.3.2021 klo 11.00 webcastina, joka on katsottavissa osoitteessa https://aktia.videosync.fi/webcast-100321-11 . Esitys on suomenkielinen ja sitä seuraava Q&A suomen- ja ruotsinkielinen.

Lisätietoja:

Mikko Ayub, toimitusjohtaja

puh. 010 247 5121

Haastattelupyynnöt:

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Lotta Borgström

puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

