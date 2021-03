TAALERI OYJ SISÄPIIRITIETO 10.3.2021 klo 8.00



Taaleri myy varainhoitoliiketoimintansa Aktialle ja yhtiöt aloittavat molempien strategiaa tukevan yhteistyön – Taaleri panostaa jatkossa vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin

Finanssiyhtiö Taaleri Oyj (”Taaleri”) myy 10.3.2021 allekirjoitetulla sopimuksella varainhoitoliiketoimintansa Aktia Pankki Oyj:lle (”Aktia”). Myytävän liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 120 miljoonaa euroa. Lisäksi Taalerille jää siirtyvän liiketoiminnan nettokassa, joka oli noin 10 miljoonaa euroa tilikauden 2020 lopussa. Jatkossa Taaleri panostaa uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin.

Kaupan yhteydessä yhtiöt sopivat molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jossa Aktia myy Taalerin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita asiakkailleen. Yhteistyö avaa Taalerille yli kaksi kertaa nykyisen kokoisen kotimaisen jakelukanavan, kun Aktian asiakkaat saavat ulottuvilleen Taalerin laajan ja monipuolisen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden valikoiman. Taalerin nykyisille asiakkaille uusi kokonaisuus tarjoaa entistäkin monipuolisemmat sijoitustuotteet sekä kattavat pankkipalvelut, henkivakuutustuotteet ja rahoitusratkaisut. Taaleri myy jatkossakin vaihtoehtoisia sijoitustuotteitaan suoraan suurimmille institutionaalisille asiakkaille sekä kansainvälisille sijoittajille.

Myytävän liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 120 miljoonaa euroa, josta enintään 10 miljoonaa euroa voidaan suorittaa Aktian uusina osakkeina ja loppuosa maksetaan käteisenä kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. Kaupassa Aktialle siirtyy Taalerin varainhoitoliiketoiminta sisältäen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n, Taaleri Veropalvelut Oy:n ja Evervest Oy:n. Siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli arviolta 35,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto arviolta 10,1 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyssä Taalerista siirtyy Aktiaan noin 100 henkilöä ja Aktiasta Taaleriin 5 kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä. Taaleri ostaa Aktian kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston. Lisäksi järjestelyn yhteydessä sovitaan, että Taaleri toimii jatkossa Aktian kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajana.

”Yhteistyö Aktian kanssa on tärkeä osa järjestelyä. Uskomme yhteistyön tuovan merkittäviä synergiaetuja, sillä se avaa Taalerille yli kaksi kertaa nykyisen kokoisen jakelukanavan”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl. ”Taaleri on yksi johtavista uusiutuvan energian pääomarahastoihin keskittyvistä toimijoista Pohjoismaissa. Kaupasta saatavien pääomien avulla pystymme vahvistamaan ja laajentamaan liiketoimintaamme entistä nopeammin. Kaupan mahdollistamasta erikoistumisesta hyötyvät niin asiakkaat, sijoittajat, henkilöstö kuin omistajat.”

”Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistyminen ja toimintojen yhteensopivuus luovat usealla tavalla arvoa niin Aktian osakkeenomistajille, asiakkaille kuin henkilöstölle. Aktialle syntyy aiempaa selvästi laajempi varainhoidon tuotetarjooma ja entistä parempi kyvykkyys palvella asiakkaita. Taalerilta Aktialle siirtyvät asiakkaat saavat puolestaan entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua, mukaan lukien kattavat pankkipalvelut”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub. ”Olennaista järjestelyssä on sopimus molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jonka ansiosta asiakkaamme saavat pääsyn Taalerin menestyksekkäisiin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Aktian hallinnoimien varojen määrä kasvaa merkittävästi, mikä vahvistaa entisestään Aktian asemaa varainhoitomarkkinalla.”

Taalerin liiketoiminta sisältää varainhoidon myynnin jälkeen pääomarahastoliiketoiminnan, joka koostuu energia-, kiinteistö- ja bioteollisuusliiketoiminnoista, sekä takausvakuutuksia myöntävän Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Taaleri kertoo maaliskuussa strategiansa uudistuksesta ja järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 23.3.2021.

Kaupan toteuttaminen on ehdollinen soveltuvien lakien ja sääntelyn edellyttämille Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan hyväksynnöille. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että hyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet. Kaupan toteuduttua Taaleri pyrkii vapauttamaan pääomia osakkeenomistajille ylimääräisellä osingolla.

Taaleri Oyj

Hallitus

Mediatilaisuus 10.3.2021 kello 11.00

Taaleri ja Aktia järjestävät mediatilaisuuden keskiviikkona 10.3.2021 klo 11.00 webcastina, joka on katsottavissa osoitteessa https://aktia.videosync.fi/webcast-100321-11 . Esitys on suomenkielinen ja sitä seuraava Q&A suomen- ja ruotsinkielinen.

Lisätietoja:

Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl. Haastattelupyynnöt yhtiön viestinnän kautta: Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Taaleri lyhyesti



Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuoden 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com