TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2021 klo 8.15

Kutsu Taalerin pääomamarkkinapäivään 23.3.2021

Taaleri kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja median edustajat virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään. Tapahtuma järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 12.00 alkaen suorana webcast-lähetyksenä.

Pääomamarkkinapäivä keskittyy Taalerin uudistettuun strategiaan, joka julkaistaan ennen pääomamarkkinapäivää. Johdon esitykset avaavat Taalerin suunnitelmia strategian toteuttamiseksi ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimitusjohtaja Robin Lindahlin ja talousjohtaja Minna Smedstenin lisäksi päivän puhujina esiintyy Taalerin liiketoimintojen johtajia.

Kaikkia päivän esityksiä voi seurata webcastin kautta osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-03-23-capitalmarketsdaytaaleri . Tarkempaa tietoa tapahtuman lopullisesta agendasta ja aikataulusta julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa https://www.taaleri.com/sijoittajat . Myös esitysmateriaalit julkaistaan tapahtumapäivänä kyseisillä sivuilla. Tapahtuma pidetään suomeksi, ja tapahtumassa käytettävät esitysmateriaalit ovat englanninkielisiä.

Taaleri Oyj

Lisätietoja:

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

