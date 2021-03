March 10, 2021 02:00 ET

March 10, 2021 02:00 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 10.3.2021 klo 09.00

Dovre Group ostaa osake-enemmistön Suvic Oy:stä

Dovre Group on tehnyt sopimuksen ostaa osake-enemmistön (51 %) suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:stä. Suvic Oy on erikoistunut tuu­li­puis­tojen KVR-urakointiin sekä projektinjohtourakointiin niin tuulivoimassa kuin teollisuusrakentamisessakin. Tuulipuistojen KVR-urakointiin sisältyy tuulipuiston tiestön, nostokenttien, perustuksien, puiston sisäisen sähköverkon ja siirtolinjan sekä sähköaseman rakentaminen suunnitteluineen. Yritysosto laajentaa Dovren uusiutuvan energian osaamista konkreettisella tavalla Pohjoismaissa. Järjestelyn toteutumisen ehtona on tavanomaiset yrityskaupan ehdot ja järjestely arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuonna 2020 Suvic Oy:n liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa (2019: 23 miljoonaa euroa) ja sen liikevoitto (EBIT) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Yhtiö on perustettu 2017 ja se on voimakkaasta orgaanisesta kasvusta huolimatta säilyttänyt positiivisen tuloskehityksen. Vuonna 2021 Suvic odottaa sekä liikevaihdon että liikevoiton olevan vähintään 2020 tasolla. Suvic Oy:n toimipaikka sijaitsee Oulussa ja se jatkaa toimintaansa Dovren konserniyhtiönä, mutta operatiivisesti itsenäisenä, ja se työllistää 23 henkeä.

Dovre Group Oyj ostaa 510 kappaletta Suvic Oy:n osakkeita (51 %:n osuus yhtiöstä) perustajaosakkailta, jotka ovat sitoutuneet jatkamaan yhtiön palveluksessa. Järjestelyn velaton ja kassaton kauppahinta on noin 3 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä sekä lisäksi myyjille luovutetaan yhteensä 3 miljoonaa kappaletta Dovre Group Oyj:n osaketta. Vuonna 2020 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (pro forma) olisi ollut noin 109 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu liikevoitto (EBIT) noin 3,2 miljoonaa euroa.

“Useimmat suuret öljy- ja kaasualan yhtiöt ovat jo panostaneet ja panostavat myös jatkossa voimakkaasti uusiutuvan energian projekteihin. Dovre on osallistunut useisiin sekä maissa että merellä toteutettuihin tuulivoimaprojekteihin Norjassa. Dovren strategia on palvella nykyisiä energia sekä öljy- ja kaasualan asiakkaitamme heidän uusiutuvan energian projekteisssaan sekä luoda uusia asiakkuuksia toimialalle. Suvic-yritysosto on tärkeä askel tämän kasvustrategian toteuttamisessa uusiutuvassa energiassa”, kertoo Dovre Groupin hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin.

“Dovre Group tulee olemaan meille hyvä kumppani oman kansainvälistymisstrategiamme toteuttamisessa. Kasvumme on ollut todella nopeaa ja pörssiyhtiö Dovren resurssit luovat edellytykset lisäkasvuun parempien rahoitusmahdollisuuksien kautta. Suvicin strategiana on ollut yrityksen perustamisesta alkaen laajentuminen Pohjoismaihin ja Dovren apu Pohjoismaiden markkinoiden avaamisessa on meille erittäin tärkeää. Asiakkaamme hyötyvät suuremmista hartioistamme”, toteaa Suvic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Vesanen.

Yritysoston ei odoteta aiheuttavan merkittäviä kertaluonteisia kuluja. Dovre tulee päivittämään vuoden 2021 tulosennusteensa viivytyksettä mikäli kauppa toteutuu.

Lisätietoja:



DOVRE GROUP OYJ

Ilari Koskelo

hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. +358 40 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

www.dovregroup.com



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja projektinjohtourakointiin. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita bioenergia- ja teollisuusrakentamiseen. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön kotisivu: www.suvic.fi .