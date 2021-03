Quadient revoit à la hausse ses perspectives de flux de trésorerie pour l’exercice 2020

Paris, le 10 mars 2021

Quadient (Euronext Paris: QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, revoit à la hausse ses perspectives de flux de trésorerie1 pour l’exercice 2020 (clos le 31 janvier 2021). Les flux de trésorerie sont désormais attendus supérieurs à 160 millions d’euros contre supérieurs à 130 millions précédemment indiqué, ce qui aura un effet positif sur les ratios d’endettement de Quadient.

Cette révision à la hausse des perspectives de flux de trésorerie est principalement liée à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement, conjuguée à un contrôle continu des dépenses opérationnelles et des investissements, ainsi qu’à un bon niveau d’activité en fin d’exercice.

Comme indiqué le 21 janvier 2021, Quadient confirme avoir enregistré une amélioration de son niveau d’activité au cours du quatrième trimestre clos le 31 janvier 2021, malgré la résurgence des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Compte tenu de cette performance, Quadient attend désormais une baisse organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 légèrement meilleure que la baisse d’environ 8% indiquée en janvier dernier, et prévoit, par conséquent, un EBIT courant2 pour l’exercice 2020 autour du haut de la fourchette de 140 à 145 millions d’euros3 précédemment indiquée.

En synthèse, Quadient prévoit pour l’exercice 20204:

Baisse organique du chiffre d’affaires légèrement meilleure que la baisse d’environ 8% précédemment indiquée ;

légèrement meilleure que la baisse d’environ 8% précédemment indiquée ; EBIT courant 2 autour du haut de la fourchette de 140 et 145 millions d’euros 3 précédemment indiquée ;

autour du haut de la fourchette de 140 et 145 millions d’euros précédemment indiquée ; Flux de trésorerie1 supérieurs à 160 millions d’euros3 contre supérieurs à 130 millions d’euros précédemment indiqué.

***

Calendrier financier

§ 30 mars 2021 : Résultats 2020 et Capital Markets Day.

***





À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com .

1 Flux de trésorerie après investissements.

2 Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions.

3 Sur la base des taux de change moyens du S1 2020.

4 Les indications données à l’horizon 2022 dans le cadre du plan « Back to Growth » restent suspendues.





Les procédures d’audit sur les comptes annuels 2020 par les commissaires aux comptes sont en cours.

