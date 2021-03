Communiqué de presse

Atos livre le supercalculateur

BullSequana X410 à l'Université de Swansea

Swansea (Pays de Galles), Londres (Royaume-Uni), Paris (France) - le 10 mars 2021 - Atos annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'Université de Swansea pour la fourniture de son supercalculateur BullSequana X410 . Celui-ci est basé sur la nouvelle architecture GPU NVIDIA A100 Tensor Core et le réseau InfiniBand NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s. Il permettra aux universitaires de Swansea et du Pays de Galles de mener des recherches basées sur des algorithmes de machine learning et de deep learning.

La mise en service de ce supercalculateur, qui représente le plus grand déploiement NVIDIA A100 au Pays de Galles, s'inscrit dans le cadre de la relation existante entre Atos et « Supercomputing Wales » - le centre d'excellence en supercalcul d'Atos et Dell EMC, partiellement financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) par l'intermédiaire du gouvernement gallois.

Ce supercalculateur accéléré par processeur graphique (GPU) s’intègre dans l'initiative « AccelerateAI », également financée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) par l'intermédiaire du gouvernement gallois. Le supercalculateur permettra aux groupes de recherche en mathématiques, ingénierie, sciences et médecine du Pays de Galles de poursuivre des recherches de pointe en intelligence artificielle (IA) et autour d’applications industrielles.

Les processeurs GPU NVIDIA A100 Tensor Core du supercalculateur BullSequana X410 sont des processeurs parallèles conçus pour stimuler le calcul. L'intégration de huit GPUs dans un format 2U place ce système au premier rang des solutions de calcul actuelles, en termes de densité de calcul, de performance et de rentabilité. Le supercalculateur tirera également parti de la rapidité des solutions NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand, d'une latence extrêmement faible et de moteurs de calcul intelligents. Ces éléments assurent des performances de pointe pour une large gamme d'applications HPC et IA qui serviront les activités de recherche.

Le supercalculateur IA sera basé dans le centre de données éco-efficient de l'université de Swansea, où Atos assurera la maintenance des équipements et travaillera en étroite collaboration avec les universitaires pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de recherche.

Agnès Boudot, Senior Vice-Président, Responsable des activités HPC & Quantique chez Atos, précise : « Notre BullSequana apportera aux chercheurs du Pays de Galles un matériel de pointe pour permettre de nouvelles avancées scientifiques basées sur le machine learning et les algorithmes de deep learning. Il s’agit du premier déploiement à grande échelle de l'architecture NVIDIA A100, ce qui représente une étape importante pour la recherche en matière de supercalcul au Pays de Galles, et soutient l’ambition du pays qui se positionne comme un leader mondial du calcul haute performance dans le cadre du projet Supercomputing Wales ».

Le professeur Biagio Lucini, Directeur de l'Académie d'Informatique Avancée de l'Université de Swansea, ajoute : « Nous sommes heureux de la livraison de ce supercalculateur de pointe, le BullSequana X410. Il permettra aux universitaires du Pays de Galles de faire des découvertes potentiellement révolutionnaires. En s’appuyant sur le succès du projet Supercomputing Wales, cet équipement innovant améliorera la façon dont l'IA est mise en œuvre dans l'industrie et utilisée pour résoudre les problèmes de recherche, tout en renforçant la position du Pays de Galles en tant que centre de calcul de pointe ».

« Le HPC et l'IA deviennent les technologies nécessaires à la réalisation de solutions aux problèmes les plus complexes au monde », explique Rod Evans, Directeur des activités de supercalcul, enseignement supérieur et IA chez NVIDIA pour la région EMEA « C'est pourquoi NVIDIA a construit la plateforme de supercalcul la plus robuste et la plus complète qui offre la stabilité et les performances requises pour les chercheurs en HPC et en IA ».

Les chercheurs d'autres universités du consortium Supercomputing Wales - dont les universités de Cardiff, Aberystwyth et Bangor - auront également accès à ce nouveau système haute performance. Cette approche soutiendra l'ambition du pays qui souhaite être compétitif au niveau mondial en matière de projets de recherche et d'innovation. En collaboration avec les PME locales, le projet permettra également d'accélérer l'adoption des méthodes d'IA au sein de l'industrie galloise.

