March 10, 2021 04:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2021 KLO 11.00

Riippumaton RecyClass on sertifioinut Huhtamäen blueloop-laminaatista valmistetut tuubit

Huhtamäen Flexible Packaging -segmentin valikoimissa Euroopassa on nyt kolme erilaista suuhygienia- ja kosmetiikkatuotteille sopivaa tuubilaminaattirakennetta, jotka on sertifioitu täysin kierrätettäviksi.

Yhdessä partnereidensa Somater Groupiin kuuluvan Plastnuni Lissesin ja Zalesin kanssa Huhtamäen tiimi on kehittänyt polyeteenipohjaiset (PE) tuubit, jotka RecyClass on sertifioinut kierrätettäväksi osana HD-polyeteenijaetta (HDPE). RecyClass on teollisuuden toimijoiden aloite, joka pyrkii edistämään muovipakkausten kierrätettävyyttä sekä vakiinnuttamaan yhteiset käytännöt kierrätysmuovin osuuden laskemiseen sekä jäljitettävyyteen Euroopassa.

”Uudet kierrätettävät blueloop-laminaatit ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka kiertotaloutta voidaan edistää noudattamalla vastuullisen suunnittelun periaatteita”, sanoo Jens Pilzecker, Huhtamäen Flexible Packaging -segmentin globaaliin tuubilaminaattiliiketoiminnan johtaja. ”Näiden laminaattirakenteiden avulla autamme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Nyt myös korkean suojauksen vaativat tuotteet voidaan pakata täysin kierrätettäviin tuubeihin. Lisäksi tämä innovaatio auttaa meitä Huhtamäellä saavuttamaan tavoitteemme, että kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä.”

Korkealaatuisen kierrätetyn raaka-aineen saatavuus on edelleen merkittävä pullonkaula kiertotalouteen siirtymisessä ja Huhtamäen Flexible Packaging ‑segmentti on ylpeä voidessaan tarjota nämä täysin kierrätettävät laminaattirakenteet osana ratkaisua. IKTR:n (Institut für Kunststofftechnologie und -recycling) tekemä, RecyClass HDPE-kierrätettävyysarviointiprotokollan mukainen kierrätettävyysanalyysi osoittaa, että mekaanisessa kierrätysprosessissa syntyvää uusiomuovia voidaan käyttää korkean jalostusasteen tuotteissa kuten HDPE-pulloissa.

Tuotetiedot

Huhtamäen uudet kierrätettävät tuubilaminaattirakenteet soveltuvat monien suuhygienia- ja kosmetiikkatuotteiden pakkaamiseen. Polyeteenilaminaatissa on hapelta suojaava EVOH-kerros, jonka paino on alle 4 % tuubin kokonaispainosta, sekä polyeteenipohjainen sidoskerros, joka parantaa kierrätettävyyttä HDPE-jakeessa Viimeistellyn ulkonäön ja maksimaalisen hyllynäkyvyyden saavuttamiseksi laminaatit voidaan painaa kaikilla tavanomaisilla painatusteknologioilla. Kierrätetyn materiaalin laatua parantaa myös samasta HDPE-materiaalista valmistettu tuubien hartia ja korkki.

Lisätietoja:

Media: Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863

Tuotekyselyt (englanniksi): Michael Liebherr, markkinointipäällikkö, tuubilaminaatit, michael.liebherr@huhtamaki.com , puh. +49 (0) 8306 77 338

