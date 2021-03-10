洛杉矶, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着新市场大幅增长，全球汽车技术公司SEA Electric Holdings Pty Ltd.（SEA Electric）宣布完成首次私募股权融资，总融资规模约4200万美元。 这项投资的净收益将使SEA Electric得以巩固其商用车辆电气化市场领导企业的地位，同时为其大量的订单储备提供资金，并促进与运营商的更多试点项目。



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SEA Electric的公司总部及主要领导层均位于洛杉矶，目前在五个国家经营业务，在所有市场的独立原始设备制造商（“OEM”）测试和服务运营里程超过100万英里。

总裁兼创办人Tony Fairweather表示：“我们非常高兴能完成此次大量超额认购的股权融资，能欢迎多家全球机构投资者成为合作伙伴令我们感到非常欣喜。我们正在探讨今年在美国公开上市的各种方案，而这项融资使SEA Electric能够加快销售工作并增加订单储备。”

SEA Electric目前与商用汽车OEM、经销商、运营商和装配商合作，推出一系列新型零排放卡车，并将按计划在今年交付1000多辆电动商用车。公司预计，到2023年底上路行驶的车辆将超过15000辆。

“2021年，发达市场促进采用商用电动汽车的方式将发生范式转变，这种无可阻挡的发展势头将逐年增强”，Fairweather说道。

此外，Fairweather还评论说：“我们也非常高兴地欢迎Exro Technologies成为SEA Electric的战略合作伙伴和股东。我们期待扩大与Exro的合作，助力实现电池二次应用中的利用率优化。”

Exro Technologies是一家领先的加拿大清洁技术公司，也是具有战略意义的SEA Electric合作伙伴和股东，被认为是电动电机功率和效率方面的先锋和真正的“游戏规则改变者”。Fairwearth表示，与Exro的合作将侧重于电动卡车电池的储能应用。Exro和SEA Electric将共同开发Exro的电池控制系统（BCS）以进行运行验证，为在移动性和能源管理电力电子领域取得领先地位迈出新的一步。

Exro Technologies首席执行官Sue Ozdemir表示：“我们很高兴能与SEA Electric合作，加快市场对商用电动汽车技术的采用。” “我们与Tony和SEA Electric团队有着坚实的业务关系，也热切期待着实现BCS联合开发项目的效益。”

在本轮融资中，Fairweather与股东、投资者和合作伙伴密切合作，包括Exro、独家财务顾问Eight Capital和国际律师事务所和Vinson and Elkins，并确认该公司还将探讨今年在美国公开上市的方案。

A轮融资背景

根据这项融资，SEA Electric以每股40.1995美元的价格发行了约110万股A轮优先股，可由认购人选择转换为SEA Electric普通股，并在SEA Electric完成公开交易等特定条件下自动转换为普通股。

SEA Electric大事年表

2012 -- SEA Electric在澳大利亚成立

2017年 – 经过5年的产品开发/现场测试后推出首款SEA Electric电动汽车

2017年 – 推出SEA-Drive®模型

2018年 –（2018年5月）五十铃澳大利亚公司开始测试SEA Electric电动汽车

2018年 –（2018年9月）墨尔本工厂开始运营

2019年 –（2019年3月）新西兰工厂开始运营

2020年–（2020年1月）加利福尼亚州洛杉矶（托伦斯）工厂开始运营

2020年 –（2020年2月）澳大利亚向SEA Electric商业电动汽车管理系统授予专利

2020年 –（2020年5月）Staples在加利福尼亚州部署第一台SEA Hino 195电动配送卡车

2020年 –（2020年12月）加拿大向SEA Electric商业电动汽车管理系统授予专利

2020年 –（2020年12月）丰田印尼公司与SEA Electric签署协议以设计并制造丰田Innova电动汽车原型

2021年 –（2021年5月）SEA Electric在布里斯班卡车展会上推出首款澳大利亚SKD组装电动卡车SEA Hino 300

关于SEA Electric

全球汽车技术公司SEA Electric于2012年成立于澳大利亚，以其专有的电力系统技术（称为“SEA-Drive®”）服务世界各地城市运送和配送车队。

作为全球商用车辆电气化的市场领导者，SEA Electric的业务范围遍布全球，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、泰国、印度尼西亚和南非七国部署有产品，独立OEM测试和投入使用的国际运行里程总共超过100万英里。

该公司通过各子公司从事全球销售、售后和工程业务，而北美地区的装配能力最高，每年超过3万台。

联系人：Deb Pollack/Strategic Communications 805.320.9248

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